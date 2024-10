Eleições 2024: ônibus da RMR serão gratuitos neste domingo de segundo turno eleitoral

A- A+

A Região Metropolitana do Recife (RMR) vai ter circulação gratuita de ônibus para o segundo turno das Eleições 2024, neste domingo (27). No Grande Recife, Olinda e Paulista vão segundo dia de votação para prefeito.



Com isso, das 7h30 às 17h30, de acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a população vai poder contar com transporte sem pagamento de tarifas para as linhas convencionais. Os serviços opcionais continuarão sendo cobrados.



Vale lembrar que quem precisar utilizar o metrô na RMR no domingo também não vai precisar pagar passagem, como foi anunciado na última quarta-feira (23) pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Segundo o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas,o foco é assegurar que o eleitor não encontre dificuldades em exercer o seu direito de votar.



“Já foi enviado ofício para as empresas operadoras para que, no domingo, seja colocada em operação mais veículos nas ruas, devendo ampliar a oferta de viagens conforme a demanda de passageiros nessas regiões. Vamos monitorar a operação da frota e orientar motoristas e passageiros”, disse.

Quem precisar fazer alguma denúncia, sugestão ou reclamação pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 6h às 18h, no número 0800 081 0158. Também é possível solicitar atendimento pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 06h às 18h, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.



As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.

