Futebol Cruzeiro x Racing: confira escalações e saiba onde assistir à final da Copa Sul-Americana Raposa pode conquistar primeiro título do torneio na história, com o goleiro Cássio e o técnico Fernando Diniz também atingindo feitos importantes

Maior campeão da Copa do Brasil, com seis taças, o Cruzeiro pode faturar neste sábado (23) uma Copa inédita até então para sua história: a Sul-Americana. A Raposa enfrenta o Racing, da Argentina, no estádio Nueva Olla, no Paraguai. Embate que já decidiu outros dois títulos no passado, com uma conquista para cada lado. Hora de ver quem será o campeão na “melhor de três”.

Histórico

A primeira vez que Cruzeiro e Racing decidiram uma taça foi em 1988, na Supercopa Libertadores, torneio que reunia todos os campeões da competição continental até então. Os argentinos ganharam em casa, na ida, por 2x1, e empataram por 1x1 na volta, no Mineirão, garantindo o troféu.

O troco dos mineiros veio quatro anos depois na mesma competição. Na ida, no Mineirão, vitória do Cruzeiro por 4x0. Na volta, a derrota por 1x0 na Argentina não tirou a conquista da Raposa.

Para o confronto deste fim de semana, o Cruzeiro não deve ter novidades. Atual campeão da Libertadores com o Fluminense, em 2023, Fernando Diniz pode ser o segundo treinador a conquistar as duas competições continentais de forma consecutiva, repetindo o feito de Marcello Gallardo, campeão da Copa Sul-Americana em 2014 e da Libertadores em 2015. No lado do Racing, o destaque é o atacante Adrián Martínez, artilheiro do torneio, com nove gols, ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians.

O título da Sul-Americana também seria inédito para o goleiro Cássio. Se for campeão, o atleta também vai se tornar o único jogador do continente em atividade a conquistar todas as taças internacionais possíveis em nível de clubes.

No Corinthians, Cássio foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2012, contra Boca Juniors/ARG e Chelsea/ING. No ano seguinte, venceu a Recopa Sul-Americana diante do São Paulo.

Premiação

Em caso de conquista, o dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro, Pedro Lourenço, prometeu dar ao elenco 60% da premiação de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 35 milhões) distribuída pela Conmebol.

Por falar na entidade, os torcedores do Cruzeiro ficaram na bronca após o cancelamento dos ingressos comprados para a partida - a Conmebol informou que o ocorrido foi por “medidas de segurança” no estádio. Cruzeirenses relataram dificuldades na recuperação dos bilhetes perdidos. Os compradores tinham de acessar um link de suporte, fornecido pela organização, para resolver o problema com os tickets.

No dia do jogo, os torcedores brasileiros precisam apresentar no estádio o CPF (Cadastro de Pessoa Física) para ingressar ao setor destinado, enquanto os argentinos terão de mostrar o Documento Nacional de Identidade.

Ficha técnica

Cruzeiro

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

Racing

Gabriel Arias; Di Cesare, Santiago Sosa, García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra, Gabriel Rojas; Quintero, Maxi Salas, Adrian Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Local: Nueva Olla (Assunção/PAR)

Horário: 17h

Árbitro: Esteban Ostojich (URU). Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

Leodán González (URU)

Transmissão: SBT, Disney Plus, ESPN

