David Luiz David Luiz se despede do Flamengo com críticas à diretoria Zagueiro lamenta falta de formalidade na dispensa e agradece apoio da torcida em vídeo emocionante

O zagueiro David Luiz se despediu oficialmente da torcida do Flamengo neste sábado (28) por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. No registro, o jogador lamentou a forma como sua saída foi conduzida pela nova diretoria do clube e fez questão de agradecer aos torcedores e funcionários pelos momentos vividos.

"Chegou o grande dia de nos despedirmos, Nação. Infelizmente não foi uma forma mais formal devido a inúmeros fatores. Mas não poderia deixar de vir aqui e dizer que sou eternamente grato a tudo que vivi dentro do Flamengo", afirmou o defensor.

Com contrato válido até 31 de dezembro, David Luiz foi comunicado da decisão de não renovação pelo diretor de futebol José Boto, recém-nomeado após a eleição de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, à presidência do clube. O jogador, que sempre demonstrou grande identificação com a torcida rubro-negra, deixou claro o descontentamento com a maneira como foi dispensado.

Apesar das críticas, o zagueiro destacou o carinho que recebeu ao longo de sua passagem pelo clube. "Vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o manto. Onde quer que a gente fosse, foi tudo muito caloroso e genuíno. Para mim, foi sempre gratificante abraçar vocês e retribuir esse amor", disse no vídeo.

Trajetória no Flamengo

David Luiz chegou ao Flamengo no final de 2021 como uma das principais lideranças do elenco. Aos 38 anos, foi peça fundamental nos bastidores, ajudando companheiros a superar momentos difíceis. Um exemplo foi o lateral-direito Rodinei, que se destacou no esquema de Dorival Júnior após o apoio e as cobranças do zagueiro nos treinos.

Na final da Copa do Brasil de 2022, contra o Corinthians, Rodinei converteu o pênalti decisivo, um momento emblemático que contou com a influência de David Luiz.

Mesmo com um dos salários mais altos do elenco, o zagueiro havia aceitado uma redução salarial para permanecer no clube. No entanto, com a mudança na gestão, a diretoria optou por não renovar seu contrato.

Agradecimentos

Além da torcida, David Luiz fez questão de reconhecer o apoio dos funcionários do clube, destacando a relação próxima que construiu durante sua passagem. "Sou grato por tudo que vivi aqui e por todos os momentos no Ninho do Urubu. Foi uma experiência incrível, que levarei comigo para sempre", concluiu.

