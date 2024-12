A- A+

CORINTHIANS Depay e Yuri Alberto brilham com números impressionantes e ressuscitam o Corinthians no ano No ano de 2024, Yuri Alberto é o artilheiro do futebol brasileiro

As atuações de Memphis Depay e Yuri Alberto têm sido determinantes para a arrancada do Corinthians na temporada. O time alvinegro embalou oito vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e está próximo de garantir um lugar na próxima edição da Copa Libertadores.

Os números da dupla de ataque da equipe de Ramón Díaz têm chamado a atenção. Com ótimo entrosamento, Memphis Depay e Yuri Alberto ajudaram, e muito, para ressuscitar o Corinthians na temporada.

O atacante holandês fez a estreia pelo time paulista no dia 21 de setembro, na vitória por 3x0 sobre o Atlético-GO. Depay contabiliza 13 jogos pelo Corinthians, com seis gols marcados e quatro assistências. Considerando somente o Campeonato Brasileiro, Depay tem dez partidas, com seis gols e uma assistência.

A contratação do holandês pelo clube de Parque São Jorge impulsionou o futebol de Yuri Alberto. O camisa 9 do Corinthians vive momento impressionante na temporada. Desde a chegada de Depay, Yuri marcou 13 gols em 14 partidas e deu três assistências. Nesta reta final da temporada, ele balançou as redes nos últimos sete jogos.

No ano de 2024, Yuri Alberto é o artilheiro do futebol brasileiro. O camisa 9 do time alvinegro marcou 30 gols em 56 jogos, além de contribuir com sete assistências ao longo da temporada. Participa, portanto, de um gol da equipe a cada 113 minutos.

Na noite de terça-feira, Memphis Depay comentou sobre a parceria com Yuri Alberto após o triunfo de 3 a 0 sobre o Bahia. "A oportunidade de jogar comigo ele deveria aproveitar. Então, enquanto estou aqui, ele não pode sair", disse o holandês sobre a possível saída de Yuri Alberto do clube em 2025.

