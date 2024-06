A- A+

Tênis Djokovic desiste de Roland Garros nas quartas de final por lesão no joelho O italiano Jannik Sinner vai assumir o posto como número 1 do mundo

O tenista sérvio Novak Djokovic desistiu de Roland Garros devido a uma lesão no joelho, antes de seu jogo pelas quartas de final contra o norueguês Casper Ruud, e perderá o posto de número 1 do mundo para o italiano Jannik Sinner.

"Devido a uma lesão no menisco medial do joelho direito", o sérvio não poderá continuar no torneio, anunciou a organização de Roland Garros nesta terça-feira (4).

O jogador de 37 anos precisava chegar pelo menos até a final para se manter no topo do ranking da ATP, que passará a ser ocupado por Sinner a partir da próxima atualização, na semana que vem.

Durante o jogo de oitavas de final contra o argentino Francisco Cerúndolo, na segunda-feira, 'Nole' escorregou na quadra no segundo set e sentiu o joelho.

"Nestas últimas semanas, tive uma pequena dor no joelho direito, nada a ver com uma lesão preocupante. Joguei torneios assim e não aconteceu nada até hoje. Mas no terceiro game do segundo set escorreguei e isso afetou o meu joelho", explicou o sérvio em entrevista coletiva.

"Não sei o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, se conseguirei entrar em quadra e jogar", avisou então, colocando em dúvida sua continuidade no torneio sem saber a gravidade da lesão.

Com desistência de Djokovic, defensor do título em Roland Garros, Sinner se torna o primeiro jogador italiano a assumir a liderança do ranking da ATP.

O jovem tenista de 22 anos avançou à semifinal do Grand Slam parisiense ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov nesta terça-feira. Djokovic deixa um recorde de 428 semanas no topo do tênis mundial.

Veja também

Caso Paquetá Paquetá pode ser banido do futebol inglês por esquema de apostas, diz jornal