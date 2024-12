A- A+

Pelé Dois anos sem Pelé: Santos e CBF prestam homenagem ao Rei do Futebol Além das publicações nas redes, estádio Rei Pelé em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi inaugurado ontem

Vítima de um câncer de cólon, Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Dois anos depois, o Rei do Futebol segue nas memórias dos torcedores e, nesta sexta-feira, o Santos e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as duas principais camisas que Pelé vestiu durante sua vitoriosa carreira, prestaram suas homenagens.

Nas redes sociais, o Santos publicou uma montagem de uma coroa com fotos do Pelé com a camisa santista ao fundo, além da frase "2 anos sem o rei. Uma chama que nunca se apaga". Na legenda, o time paulista escreveu "2 anos sem o nosso eterno Rei Pelé".

Já a CBF publicou em seu site oficial uma longa reportagem sobre a carreira de Pelé, relembrando recordes e curiosidades do eterno camisa 10. Além disso, a entidade relembrou as homenagens que prestou desde 2022, quando o Rei do Futebol morreu no hospital Albert Einstein, em São Paulo, aos 82 anos.

— O Pelé foi o Maior jogador de todos os tempos e merece ser sempre reverenciado. Uma das missões da CBF será manter o seu legado — afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues.

Homenagens

Além das publicações nas redes sociais, Pelé segue recebendo homenagens fora da internet. O Estádio Municipal Rei Pelé foi inaugurado ontem, no centro de Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O espaço conta com memorial sobre a história do jogador e uma estátua de três metros de altura, a maior imagem do ídolo já construída no mundo, segundo a prefeitura da cidade.

Segundo a prefeitura, o estádio possui área total de mais de 10.437 metros quadrados, com campo de 105 metros de comprimento por 68 de largura. Nas arquibancadas, são 2.685 cadeiras. A arena também conta com ala médica, vestiários, copa, sala de banheiras, sala de massagem, área suspensa para telão, 7 camarotes e 7 salas para a imprensa.

