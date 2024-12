A- A+

Carreata Campeão brasileiro de surfe, Douglas Silva é recebido com festa em Ipojuca O pernambucano foi o vencedor do principal circuito profissional do Brasil, o Dream Tour da Confederação Brasileira de Surf

O pernambucano Douglas Silva, mais conhecido como Dodô, foi recebido, nesse domingo (8), com uma carreata em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), em celebração pelo título do principal circuito profissional do Brasil, o Dream Tour da Confederação Brasileira de Surf.

A transformação de Dodô no melhor surfista da temporada não surpreendeu quem o conhece de perto, mas fez transbordar de orgulho e alegria de todos que torcem muito por sua carreira.

Não faltavam elogios e depoimentos que sempre diziam ser ele merecedor desse título e de todas as bênçãos que o surfe e sua personalidade positiva vem trazendo a ele.

A carreata saiu do Cupe, passou pela vila de Porto de Galinhas e finalizou em Maracaípe, a casa de Dodô. Tinham camisas estampadas com a foto do campeão e a frase “Dodô campeão brasileiro”, faixas, fogos de artifícios e muito carinho envolvido.

A data não podia ser melhor. O local recebia a última etapa do Surf Kids Geração Futuro 2024 para surfistas com idade abaixo de 14 anos. Douglas marcou presença para entregar a premiação aos finalistas.



“O Surf Kids veio para mudar a vida dessa criançada, veio trazer um objetivo, um futuro. Eu comecei assim também com um sonho gigante e hoje sou campeão brasileiro, o melhor do Brasil e vocês podem também. Eu conseguir vindo de baixo e vocês conseguem também, botem isso na cabeça”, afirmou Dodô.

