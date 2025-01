A- A+

TÊNIS DR em quadra? Tenista explica "briga" durante Australian Open após vídeo com namorado viralizar Paula Badosa diz que gestos foram dirigidos ao treinador para reclamar do vento contra a raquete

A tenista Paula Badosa passou pela ucraniana Marta Kostyuk, com parciais 6-4, 4-6 e 6-3, e avançou para a próxima fase do Australian Open. Mas as rebatidas e saques da espanhola acabaram ofuscados por uma "briga" em plena partida. A atleta foi flagrada fazendo gestos, com semblante irritado, para a arquibancada da competição, onde estava o seu namorado, o também tenista Stefanos Tsitsipas, enquanto ele pedia que ela se acalmasse.

Internautas fizeram o vídeo viralizar, com imagens do que seria uma "DR" em plena quadra. No registro, publicado no X, Paula movimenta a raquete para os lados e, em determinado momento, abre os abraços e sugere que alguém da torcia a assuma.

Paula Badosa and Stefanos Tsitsipas having a moment during her match at the Australian Open pic.twitter.com/AG3fMszqc1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 17, 2025

Depois a vitória, porém, Paula Badosa esclareceu o que ocorreu naquele momento. Ela negou que os gestos fossem dirigidos a Tsitsipas.





— Não era com Stefanos, era com o meu treinador, que conhece meus gestos — disse ela. — Era a frustração de jogar com o vento. Fiz o gesto que, da próxima vez, ele jogaria.

Paula explicou que, mesmo com o vento, o treinador cobrava que ela fosse nas agressiva nas rebatidas. Ela ressaltou que não estava confortável com os movimentos com a direita, por causa da instabilidade da raquete, e por isso fez o gesto para as arquibancadas.

— Stefanos só estava lá para me apoiar — destacou ela.

