TÊNIS Medvedev é multado após quebrar raquete no Australian Open; veja o momento Russo perdeu a calma no terceiro set antes de se recuperar e derrotar o 418º colocado Kasidit Samrej

O russo Medvedev, três vezes finalista em Melbourne, perdeu a calma no terceiro set antes de se recuperar e derrotar o 418º colocado Kasidit Samrej por 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 na Rod Laver Arena, pelo Australian Open. Ele estava 3-5 atrás e prestes a perder por dois sets a um contra o jogador tailandês quando explodiu, batendo sua raquete na câmera da rede repetidamente até que ambos se quebraram.

Os gandulas tiveram que varrer os restos enquanto a partida foi adiada brevemente para os árbitros fazerem reparos na rede. Por isso, ele está enfrentará uma grande penalidade.

Medvedev destroys racket and net camera in frustration pic.twitter.com/D92zvapWnU — CJ Fogler (@cjzero) January 14, 2025

"Sinceramente, espero que não seja muito alto. A multa geralmente é por quebrar a raquete, e a câmera vai custar um pouco, mas não acho que a GoPro seja tão cara", disse ele.

"Quando fiz isso, não queria quebrar a raquete em pedaços. Quando vi a raquete, pensei, ok, acho que é hora de comprar uma nova."

Medvedev estava jogando sua primeira partida desde o ATP Finals disputado em novembro de 2024, após chegar atrasado à Austrália para estar em casa para o nascimento de seu segundo filho. Ele prometeu antes do torneio ser um "disruptor" contra os grandes nomes nesta temporada, mas seu início instável contra um jogador sem experiência mostrou que ele tem muito trabalho pela frente.

"No geral, foi um nível alto da parte dele, sacando bem, com uma quebra a cada set, exatamente o que você precisa fazer para vencer partidas", disse Medvedev, que perdeu a final do ano passado para Jannik Sinner.

"Dois sets a um não é uma sensação fácil. Eu estava tipo: Não quero estar no voo amanhã.

O ex-número um do mundo quebrou o primeiro game de serviço do adversário e não foi incomodado no primeiro set, vencendo-o em 30 minutos.

"Estou feliz por ter conseguido permanecer forte. Acho que, na minha opinião, não joguei em um nível ruim, joguei muito bem e com certeza tentarei jogar melhor durante o torneio."

Mas o jogador tailandês, que se classificou para sua estreia no Grand Slam ao vencer o evento de wildcard do playoff da Ásia-Pacífico, se recusou a ir embora. Ele surpreendeu o russo ao quebrar o saque em 5-4 para vencer o segundo set e estava bem no topo no terceiro set antes do colapso de Medvedev.

