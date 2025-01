A- A+

Futebol Dudu usa xingamento e rebate crítica feita por Leila Pereira: "me esquece" Dirigente do Palmeiras afirmou que o jogador, agora no Cruzeiro, deixou o Alviverde pela porta dos fundos

O atacante Dudu, atualmente no Cruzeiro, usou suas redes sociais para rebater as críticas feitas pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A dirigente alviverde declarou que o jogador deixou o clube paulista "pelas portas dos fundos".

A declaração da mandatária aconteceu nesta segunda-feira (13), durante evento de anúncio do novo patrocinador do Palmeiras. Na ocasião, Leila respondia se a situação de Rony, de não queria sair do clube, era parecida com a de Dudu.

"É uma situação completamente diferente, que não foi se oferecer para clube nenhum. Nós fomos muito claros com o Rony, mas se ele preferir ficar, ele é atleta do clube, vai continuar nos ajudando. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos", falou Leila.

Como resposta, Dudu fez uma publicação em seu Instagram. Em uma foto com todos os troféus que ganhou pelo Palmeiras, o jogador rebateu a dirigente com direito a xingamento.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c*", postou.

A polêmica

Dudu esteve perto de se transferir para o Cruzeiro no meio do ano passado, em transferência que renderia R$ 26,7 milhões para o Palmeiras. O atleta, inclusive, estava acertado verbalmente com os mineiros.

Próximo da negociação ter um desfecho, Dudu voltou atrás e optou por deixar o Palmeiras apenas no final do ano, sem compensação financeira e rescindindo o contrato. O próprio Cruzeiro na época emitiu um comunicado criticando a mudança de postura do atacante.

