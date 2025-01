A- A+

FUTEBOL "É o que lhe falta", diz João Félix sobre ajudar Cristiano Ronaldo a conquistar a Copa do Mundo Título é um dos poucos que não estão na 'estante' do maior ídolo do país, que está prestes a completar 40 anos

A meta para a seleção de Portugal tem ficado cada vez mais clara: a conquista da Copa do Mundo. No entanto, tem uma vontade a mais por trás desse prêmio além do marco histórico. João Félix, jogador do Chelsea, falou sobre.

"Acredito que sim. Tudo indica que sim. Ele tem esse sonho de ganhar a Copa do Mundo", falou em entrevista a TNT do México.

O jogador ainda deixou claro que a gana no próximo torneio tem relação direta com o desejo do maior ídolo do país. Cristiano está prestes a completar 40 anos e a edição de 2026 tende a ser sua última tentativa.

"Por isso vamos fazer por isso, para dar-lhe esse prêmio, porque creio que é o único que lhe falta", completou João Félix.

