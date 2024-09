A- A+

Esportes Erling Haaland: o fenômeno do futebol e suas comparações com os maiores artilheiros da história O artilheiro do Manchester City poderá superar os maiores gigantes do futebol mundial

Erling Haaland vem se consolidando como um dos maiores artilheiros do futebol moderno, acumulando números impressionantes desde muito jovem. Com 287 gols em 340 jogos oficiais, o norueguês alcançou marcas históricas, como a de 100 gols pelo Manchester City em apenas 105 jogos no empate contra o Arsenal no último domingo 22/04 .

Nas 5 primeiras rodadas da Premier League, Haaland já marcou 10 gols, mais do que 16 dos 20 times, e o mesmo número que Liverpool e Aston Villa. Para acompanhar essa história sendo escrita, saiba mais sobre o código bônus da Bet365 e dê seu palpite sobre quantos gols você acha que o norueguês irá marcar nesta temporada.

Agora, compará-lo a outros gigantes do futebol é inevitável. De Pelé a Cristiano Ronaldo, de Messi a Ronaldo Fenômeno, Haaland está trilhando um caminho impressionante que o coloca ao lado desses nomes lendários, principalmente ao olhar para suas médias de gols por partida até os 24 anos e ao longo de toda a carreira. Vamos agora explorar como esses grandes artilheiros se comparam ao fenômeno norueguês.

Comparando Haaland aos Gigantes da História do Futebol

O que torna Haaland um jogador tão único é sua especialização como finalizador de jogadas, um atacante que depende de posicionamento, força física e precisão nas finalizações. Diferente de alguns dos maiores nomes da história, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé, que também eram criadores de jogadas e dribladores excepcionais, Haaland foca exclusivamente em converter as chances que recebe, sem a mesma ênfase na construção de jogadas.

Aos 24 anos, Haaland já possui uma das melhores médias de gols do futebol mundial. Sua habilidade para se colocar no lugar certo, na hora certa, o transforma em um dos mais temidos centroavantes da atualidade. Embora não seja um jogador que desequilibre sozinho com dribles ou assistências, Haaland tem um impacto gigantesco em campo, sendo a peça final em um ataque letal. Essa capacidade de se especializar em finalizações o diferencia da maioria dos grandes artilheiros da história, que equilibravam seu poder de fogo com a habilidade de criar oportunidades para si mesmos e para os companheiros de equipe.

Pelé

Pelé, o "Rei do Futebol", é talvez o maior nome da história do esporte. Aos 24 anos, Pelé já havia marcado 448 gols em 419 jogos, com uma média de 1,06 gols por partida, números que são inalcançáveis para qualquer jogador da era moderna. Pelé era um jogador completo, capaz de marcar gols, criar jogadas e dominar os adversários com sua incrível habilidade de drible. Ao longo de sua carreira, ele superou a marca dos 1.000 gols em todas as competições, embora parte dessas partidas fossem amistosas ou em torneios não oficiais. Sua média de gols por jogo ao longo da carreira, incluindo todos os jogos oficiais, gira em torno de 0,93 gols por jogo.

Haaland, com sua média de 0,84 gols por jogo aos 24 anos, ainda está distante do nível goleador de Pelé, mas é importante lembrar que o contexto do futebol mudou bastante. O número de partidas oficiais aumentou, e a competitividade entre as equipes é significativamente maior do que na época de Pelé. Além disso, Haaland, como finalizador nato, não tem a mesma versatilidade do brasileiro, que além de um artilheiro brilhante, era também um grande criador de jogadas.

Lionel Messi

Lionel Messi, muitas vezes considerado o melhor jogador de todos os tempos, tem uma carreira impressionante tanto em termos de gols quanto de assistências. Aos 24 anos, Messi já havia acumulado 200 gols em 292 jogos, com uma média de 0,68 gols por partida até essa idade. Embora sua média de gols fosse inferior à de Haaland na mesma faixa etária, Messi se destacava pela sua capacidade de criar jogadas, driblar e fazer assistências, o que o tornava um dos jogadores mais completos do futebol. Ao longo de sua carreira, Messi superou a marca de 800 gols em mais de 1.000 jogos, com uma média geral de 0,79 gols por jogo.

Enquanto Haaland é mais focado em finalizar as jogadas criadas pela equipe, Messi brilhava tanto na criação quanto na finalização. Aos 24 anos, Messi estava no auge de sua carreira no Barcelona, jogando como um falso 9, o que o permitia ser mais versátil no campo. Sua evolução como artilheiro, entretanto, se deu com o tempo, enquanto Haaland já demonstra uma regularidade goleadora impressionante desde os primeiros anos.

Cristiano Ronaldo

O caso de Cristiano Ronaldo é particularmente interessante, pois ele começou sua carreira como um jogador de lado de campo, famoso por seus dribles e assistências, antes de se transformar em um dos maiores artilheiros da história do futebol. Aos 24 anos, Ronaldo já havia marcado 127 gols em 386 jogos, com uma média de 0,33 gols por jogo, o que é significativamente inferior à de Haaland. No entanto, a verdadeira explosão de Cristiano como artilheiro veio após essa idade, principalmente durante sua passagem pelo Real Madrid, onde ele se tornou o maior goleador da história do clube, com mais de 450 gols em 438 jogos, uma média incrível de 1,03 gols por jogo.

Ao longo de sua carreira, Cristiano Ronaldo acumulou mais de 900 gols em cerca de 1.200 partidas, com uma média geral de 0,72 gols por jogo, além de ter empatado o recorde de jogador mais rápido a chegar a 100 gols com um clube. Haaland, por sua vez, já supera a média de Cristiano aos 24 anos, mas o português se reinventou ao longo de sua trajetória, atingindo picos de desempenho incríveis, o que será um desafio para Haaland manter nos próximos anos.

Ronaldo Fenômeno

Ronaldo Fenômeno é frequentemente citado como um dos maiores talentos naturais da história do futebol. Aos 24 anos, Ronaldo havia marcado 237 gols em 300 jogos, com uma média de 0,79 gols por jogo. Seu impacto foi imediato desde jovem, marcando gols em praticamente todos os clubes pelos quais passou, como PSV, Barcelona e Inter de Milão. Assim como Haaland, Ronaldo Fenômeno era um finalizador excepcional, mas ele também possuía uma habilidade de drible e explosão física que o permitia criar muitas de suas próprias chances.

Apesar de suas lesões, que limitaram seu tempo de jogo, Ronaldo terminou sua carreira com mais de 400 gols em cerca de 600 jogos, mantendo uma média de 0,67 gols por jogo ao longo de sua carreira. Comparado a Haaland, o Fenômeno era um jogador mais completo, capaz de participar da criação e da finalização, mas ambos compartilham a característica de serem finalizadores natos, com uma visão implacável de gol.

Gerd Müller

O "Bombardeiro da Nação", Gerd Müller, é considerado um dos maiores centroavantes da história. Aos 24 anos, Müller havia marcado 356 gols em 322 jogos, com uma média absurda de 1,11 gols por jogo. Conhecido por sua letalidade dentro da área, Müller foi o maior artilheiro da história da Bundesliga e manteve uma média de gols ao longo de sua carreira de 0,94 por partida, superando a marca de 700 gols.

Comparado a Haaland, Müller era um artilheiro mais clínico e regular, com uma habilidade impressionante de se posicionar para marcar. Embora Haaland tenha uma média impressionante, ele ainda precisa manter sua consistência por muitos anos para alcançar os números históricos de Müller.

Um Caminho para a Grandeza

O que diferencia Haaland de outros jovens prodígios da história é sua regularidade absurda e o fato de que ele parece estar apenas no começo de sua ascensão. Pelé, Messi, Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo mantiveram suas carreiras em altíssimo nível por décadas, e o verdadeiro teste para Haaland será sua capacidade de se manter em forma e continuar sua produção goleadora à medida que os anos passam e as defesas se adaptam a seu estilo.

Se continuar nessa trajetória, Haaland não apenas quebrará mais recordes, mas também poderá se juntar ao seleto grupo de jogadores que deixaram um legado imortal no esporte. Sua juventude, força física e instinto goleador o colocam no caminho para ser mencionado ao lado dos maiores de todos os tempos. Aos 24 anos, ele já é um dos artilheiros mais prolíficos do futebol moderno, e o mundo segue ansioso para ver o quanto ele pode alcançar nos próximos anos.

O fenômeno Haaland ainda está apenas começando.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

Futebol Montemor cita bagagem no Vitória e diz que vai se "adaptar" ao cenário do Náutico