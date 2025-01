A- A+

futebol internacional Espanha anuncia a renovação de contrato com o técnico Luis de La Fuente Treinador ficará no comando da equipe até o fim da próxima edição da Eurocopa

A Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) anunciou, nesta segunda-feira (27), a extensão do contrato do técnico Luis de La Fuente à frente da seleção nacional.

Após reunião do Conselho de Administração da entidade, ficou acertado que o profissional continua no comando da equipe nacional até o fim da próxima edição da Eurocopa, em 2028.

A entidade fez o anúncio por meio das redes sociais e festejou o desfecho ao comemorar a permanência do comandante à frente da seleção nacional.

"O treinador riojano prolonga a sua bem sucedida e unanimemente celebrada relação com a RFEF, que remonta ao início de 2013 com a sua chegada às categorias inferiores da seleção nacional e que, desde dezembro de 2022, coloca De La Fuente como chefe da equipe", diz parte do texto publicado no site da entidade.

O comandante chegou ao cargo da seleção após a eliminação do País no mundial realizado no Catar. Sua, missão, ao assumir, foi de resgatar nos jogadores o espírito que levou a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Após recolocar o País nos holofotes do cenário mundial ao conquistar a Eurocopa, disputada na Alemanha, e também a Liga das Nações da Uefa, De La Fuente agora tem como desafio a disputa da próxima Copa do Mundo, que acontece no ano que vem.



