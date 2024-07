A- A+

punição Estêvão troca prêmio de casa de aposta por "minion" como craque da partida do Palmeiras Com 17 anos, Estêvão está proibido de fazer publicidade para jogos esportivos

O atacante do Palmeiras Estêvão, de apenas 17 anos, fez mais uma partida de encher os olhos no Campeonato Brasileiro. O garoto marcou um belo gol e anotou uma assistência na vitória do alviverde por 2 a 0 sobre o Bahia, no último domingo.

Por ainda ser menor de idade, jogador não pôde receber o prêmio de craque jogo, que tem uma casa de aposta como patrocinadora. Para não ficar de mãos vazias, ele levou um boneco do "minion" de consolação.

Quem levou a premiação foi o companheiro Aníbal Moreno, que deu o passe para Estêvão enfileirar marcadores até balançar as redes no primeiro gol do confronto.

No Brasileiro, o jovem talento já fez cinco gols e três assistências em 14 jogos, sendo um dos destaques do time de Abel Ferreira.

Estêvão jogará pelo Chelsea-ING após o Mundial de Clubes de 2025. A venda girou em torno de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação atual), com 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões de euros em metas. O Palmeiras tem direito a 70% da quantia, enquanto o atacante e estafe outros 30%.

