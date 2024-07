Estudante pernambucana é destaque no xadrez brasileiro

A- A+

Num mundo cada vez mais digital, o analógico jogo de tabuleiro xadrez vem se destacando como uma poderosa ferramenta educacional, especialmente para crianças em idade escolar. Mariana Alencar, com apenas sete anos de idade, não é apenas apaixonada pelas jogadas de xadrez, como também é campeã brasileira e um dos nomes mais promissores do ramo.

Ela participou recentemente, na categoria sub-08, do Festival Nacional da Criança (Fenac), em Natal (RN), trazendo para Pernambuco duas medalhas de ouro e uma de prata, na competição mais importante do Xadrez Brasileiro de categorias. Agora Mariana se prepara para disputar o mundial, em novembro, na Itália.

“Existem três categorias no xadrez: a modalidade relâmpago, o xadrez rápido e o clássico, que é o mais importante de todos, que o jogador tem bastante tempo para pensar. Mariana venceu nas modalidades clássica e relâmpago e ficou em segundo lugar no xadrez rápido. Ela é o maior prodígio da categoria feminina atualmente”, comenta o técnico e professor de xadrez, Louis Lins, que ministra treinamentos e aulas no Colégio CBV. Louis é o único técnico em Pernambuco e o terceiro do Nordeste a ser certificado pela Fide (Federação Internacional de Xadrez) para treinar os mais promissores jovens enxadristas.

Durante sua participação no Fenac, Mariana Alencar jogou 16 partidas e perdeu apenas uma. De toda a delegação pernambucana, a estudante do CBV foi a atleta que mais contribuiu para o quadro de medalhas de Pernambuco. “Mariana Alencar também é a mais jovem WMN (mulher mestra nacional) da história do xadrez no país. Ela conquistou a titulação aos 7 anos e 9 meses no Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto, que é a mais importante competição do xadrez nacional, reunindo os maiores mestres do Brasil”, complementa Lins.

EDUCAÇÃO

Além de ser uma atividade lúdica e divertida, o ensino do xadrez traz consigo uma série de benefícios que vão muito além das habilidades no tabuleiro. “O xadrez é uma importante ferramenta pedagógica e de modalidade esportiva, trabalhando faculdades cognitivas e comportamentais”, explica Lins. O técnico conta que a aceitação do xadrez entre as crianças é muito grande, de mais de 90%. “A criança não tem a percepção do adulto, que acha o jogo monótono ou muito intelectualizado. As crianças se apaixonam pelas jogadas e estamos falando de um jogo totalmente analógico em plena era digital”.

No Brasil, o ensino de xadrez nas escolas tem crescido, inclusive com iniciativas de inclusão do jogo no currículo escolar como atividade extracurricular. Globalmente, países como os Estados Unidos, a Rússia e alguns da Europa têm programas de xadrez escolar bem estabelecidos, com competições nacionais e internacionais entre os estudantes.

Entre os benefícios do aprendizado do xadrez, o desenvolvimento cognitivo é destaque, pois o jogo estimula habilidades como concentração, raciocínio lógico, pensamento crítico e capacidade de planejamento estratégico. Crianças que praticam xadrez regularmente tendem a ter melhor desempenho acadêmico em áreas como matemática e ciências. Outro ponto positivo é a melhoria da memória, já que a prática do xadrez requer que os jogadores memorizem padrões de movimentos e estratégias, o que fortalece a memória de curto e longo prazo.

Além disso, as habilidades sociais e emocionais também se fortalecem através do xadrez. “Jogar xadrez ensina as crianças a lidar com a competição de maneira saudável, a gerenciar o tempo e a tomar decisões sob pressão. Isso contribui para o desenvolvimento da paciência, da resiliência e da autoconfiança”, ressalta o técnico e professor. Por ser um jogo acessível a todas as crianças, o xadrez também é uma ferramenta de inclusão. Ele pode ser praticado em equipes ou individualmente, o que facilita a integração e a cooperação entre os participantes.

Dicas para crianças aprenderem xadrez:

- Começar com o básico: aprender as regras fundamentais do jogo, a movimentação das peças e os objetivos principais.

- Praticar regularmente: o processo de melhoria no xadrez vem com a prática constante. A dica é dedicar um tempo regularmente para jogar e estudar o jogo.

- Participar de clubes ou aulas: procurar por clubes de xadrez na escola ou na comunidade. Aulas com instrutores experientes podem acelerar o aprendizado e proporcionar oportunidades de jogar com outros alunos.

- Assistir a vídeos e ler livros: existem muitos recursos online e livros dedicados ao aprendizado do xadrez que podem ajudar a aprimorar as habilidades

