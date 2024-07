Menina que aprendeu xadrez aos 5 anos, como passatempo na pandemia, é considerada prodígio aos 9

A- A+

Desde que aprendeu xadrez durante a quarentena causada pela pandemia de Covid-19, Bodhana Sivanandan ganhou um título europeu no jogo, se classificou para o prestigiado torneio da Olimpíada de Xadrez deste ano e se estabeleceu como uma das melhores jogadoras da Inglaterra.



Ela também fez 9 anos em março. Isso faz de Bodhana, prodígio do bairro londrino de Harrow, a jogadora mais jovem a representar a Inglaterra em um nível de elite no xadrez, e muito possivelmente a mais jovem em qualquer competição esportiva internacional.

“Fiquei feliz e pronta para jogar”, disse Bodhana em uma entrevista por telefone, dois dias após saber que havia sido selecionada para a Olimpíada deste ano, uma competição internacional considerada a versão esportiva das Olimpíadas.





A aluna do quarto ano, que aprendeu xadrez há quatro anos quando tropeçou em um tabuleiro que seu pai estava planejando descartar, sabe exatamente o que quer realizar em seguida. “Estou tentando me tornar a mais jovem grande mestre do mundo”, ela disse, “e também uma das maiores jogadoras de todos os tempos”.

Ela tem cerca de três anos para atingir seu primeiro objetivo. A pessoa mais jovem a se tornar grande mestre, a mais alta distinção além de campeão mundial, é Abhimanyu Mishra, um jogador americano que tinha 12 anos, 4 meses e 25 dias quando conquistou o título em 2021.

Mestres internacionais têm chamado Bodhana de fenômeno desde que ela estourou na cena competitiva do xadrez naquele mesmo ano. Ela derrotou adultos pelo primeiro prêmio feminino no Campeonato Europeu de Xadrez Blitz em dezembro do ano passado, e atualmente é classificada como uma mestre FIDE feminina, um título dado pela Federação Internacional de Xadrez.

Isso a ajudou a conseguir uma das cinco vagas no time das Olimpíadas Inglesas “puramente por mérito”, disse Malcolm Pein, diretor de xadrez internacional da Federação Inglesa de Xadrez. Ela é de longe a jogadora mais jovem do time; Lan Yao, a segunda jogadora mais jovem da equipe, tem 23 anos.

Foi puro acaso que levou Bodhana a descobrir seu talento. Quando ela tinha 5 anos, encontrou um tabuleiro com um peão faltando que seu pai, Sivanandan Velayutham, estava planejando doar.

“Eu estava interessada nas peças e queria usá-las como brinquedos”, ela disse. “Eu estava interessada principalmente no cavaleiro e na rainha.”

O pai da menina explicou que era um jogo. “Eu disse, não é fácil, mas se você aprender, você pode jogar”, ele lembrou. Era o primeiro ano da pandemia do coronavírus, e Bodhana passava seu tempo assistindo a vídeos do YouTube e jogando xadrez online. Logo, ela estava vencendo seu pai e entrando em torneios online.

Embora o talento de Bodhana possa ser extraordinário, sua recente descoberta do jogo não é, disse Pein. O xadrez nos últimos anos viu um boom, em particular entre jovens e mulheres, impulsionado pelo tédio da pandemia e pelo sucesso da Netflix "O Gambito da Rainha", que acompanha uma prodígio problemática navegando no mundo do xadrez dominado por homens.

Depois disso, “uma nova geração inteira de crianças incrivelmente talentosas apareceu”, disse Pein. O jogo oferece um apelo extra para crianças mais novas: “É muito fortalecedor ser capaz de vencer um adulto em alguma coisa”, disse ele.

E Bodhana começou a fazer exatamente isso depois que o pai a levou a um festival de xadrez em Londres e a seu clube local.

“Era para acabar em uma loja de caridade”, disse Velayutham em uma entrevista, sobre o tabuleiro. “Mas acabou em uma boa causa para o nosso país!”

Hoje, Bodhana treina cerca de uma hora por dia depois da escola, com a ajuda de mentores e treinadores de nível internacional de mestre da Federação Inglesa de Xadrez. A menina gosta particularmente de estudar os jogos do falecido jogador de xadrez cubano José Raúl Capablanca. "Eu gosto do final do jogo", disse.

Malcolm Pein a chamou de “jogadora posicional”, com uma percepção aguçada da posição das peças em relação umas às outras no tabuleiro. “Ela não se precipita em ataques sacrificiais”, ele disse, elogiando seu “comportamento muito tranquilo e focado no tabuleiro e uma determinação incrível para vencer”.

Lawrence Trent, um mestre internacional de xadrez da Inglaterra, espera que a menina de 9 anos seja a maior jogadora do país. “A maturidade de seu jogo, seu toque sublime, é realmente de tirar o fôlego”, ele disse nas redes sociais no ano passado.

Bodhana gosta de como o xadrez “ativa seu cérebro”. Seu conselho para jogar bem? “Você deve simplesmente continuar, e deve ficar calmo”, resumiu.

O entusiasmo em torno de Bodhana atraiu jogadores para o ChessFest na Trafalgar Square em um domingo recente, onde ela jogou partidas de exibição, algumas simultaneamente. A menina foi um dos vários prodígios do xadrez inglês presentes, entre eles Supratit Banerjee, de 10 anos; Shreyas Royal, de 15; e Ethan Pang, de 9.

Não é incomum ver crianças competindo em altos níveis. O jogador mais jovem a competir na Olimpíada de Xadrez de 2022, de acordo com a Federação Internacional de Xadrez, foi Randa Seder, de Hebron, na Cisjordânia, que tinha 8 anos na época. Naquele ano, Rameshbabu Praggnanandhaa, um prodígio de 16 anos da Índia, derrotou Magnus Carlsen, o campeão mundial, em um torneio online.

Por enquanto, o pai de Bodhana quer que ela aproveite o jogo sem impor expectativas.

“No fim do dia, ela é uma criança, certo?”, disse Velayutham. “Eu não quero definir os marcos. Deixe que ela os defina".

