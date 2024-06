A- A+

FUTEBOL Eurocopa 2024: veja quais jogadores podem pegar impulso para brigar com Vini Jr pela Bola de Ouro Competição pode ser a última oportunidade de ganhar destaque para a disputa do prêmio de melhor do mundo

Um dos torneios de seleção mais importantes do mundo terá seu pontapé inicial nesta sexta-feira. A Eurocopa 2024 começa com um grande jogo entre Alemanha, dona da casa, recebe a Escócia, às 16h (horário de Brasília), em partida que abre a competição.



O torneio, além de ser uma chance de um título de primeira prateleira, pode servir também para dar moral para quem sonha em ser o melhor jogador do mundo.

Se a temporada europeia de clubes alçou Vini Jr para o posto, talvez, de grande favorito ao prêmio de Bola de Ouro, a Eurocopa pode ser uma espécie de 'última chance' para quem está correndo por fora na briga pelo título de melhor do mundo, justamente por ser uma competição considerada muito importante no cenário mundial.



E não são poucos aqueles que sonham com um grande desempenho na Euro para ameaçar o craque brasileiro.

Jude Bellingham



Jude Bellingham foi um dos destaques da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2022 — Foto: Adrian Dennis/AFP

Companheiro de Vini Jr no Real Madrid, Bellingham é quem está mais próximo do brasileiro na briga pela Bola de Ouro. Levando em consideração o desempenho coletivo, o inglês ganhou os mesmos títulos de Vini na temporada (LaLiga, Supercopa da Espanha e Champions League). Já em números individuais, Jude fez uma primeira parte de temporada muito forte, sendo o protagonista do Real, mas caiu de produção na segunda metade, enquanto Vini subiu de produção e foi decisivo para o título europeu. Ao todo, foram 42 jogos, 23 gols e 13 assistências pelo Real.

Em alta, Bellingham talvez seja - ao lado de Karry Kane e Phil Foden - a grande estrela da Inglaterra, que sonha em dar o passo seguinte após o vice-campeonato na Euro 2020. O meia tem apenas três gols com a camisa inglesa, mas seu desempenho durante a temporada faz com que a expectativa seja elevada, principalmente por ser a grande referência técnica do time. Na campanha do vice, Bellingham atuou apenas 55 minutos em três jogos na campanha. Hoje, com a camisa 10, o meia de 20 anos pode ser o líder de uma conquista inédita e que pode colocá-lo em um patamar de melhor do mundo.

Kylian Mbappé



Kylian Mbappé // Romain Perrocheau/AFP

Em sua última temporada antes de se apresentar ao Real Madrid para ser companheiro de Vini e Jude Bellingham, Kylian Mbappé teve excelentes números individuais, apesar de uma temporada, digamos, decepcionante do Paris Saint-Germain em comparação ao que o clube almeja desde o início do projeto qatari.

Mbappé fez 48 jogos em 2023/2024 com a camisa do PSG e marcou incríveis 44 gols, com uma média de quase um gol por jogo (0,91), além de 10 assistências. Pela seleção francesa, foram oito partidas e seis gols. Não é de hoje que Mbappé é a cara da França - os títulos da Copa de 2018 e da Nations League em 2021 provam isso - e na Eurocopa não será diferente. Caso mantenha o ritmo de atuações da temporada e seja o líder de uma campanha de título, o atacante terá números, conquistas e desempenho para ser alçado a um forte candidato ao posto de Bola de Ouro.

Phil Foden



Phil Foden // Ben Stansall / AFP

Outro representante da seleção inglesa é Phil Foden. Se por um lado a Inglaterra tem a referência técnica de Jude Bellingham, a temporada de destaque pelo Manchester City pode colocar o meia-atacante entre um dos cotados ao prêmio em caso de um título inédito, aliado a um bom desempenho na competição.

Pelo City, Foden foi campeão mundial e campeão inglês nesta temporada, com 27 gols em 52 jogos. De quebra, o meia-atacante foi eleito o melhor jogador da Premier League - onde marcou 17 gols e deu oito assistências. Titular do time de Southgate, se Foden repetir o nível de atuações que teve sob o comando de Guardiola no City, pode ser o protagonista de uma possível conquista.

Toni Kroos



Toni Kross // Oscar del Pozo/ AFP

Pode parecer algo meio fora da curva, mas a temporada de Toni Kroos - a última da carreira - foi excepcional, digna da expressão 'parar no auge'. Cerébro do meio de campo do Real Madrid, o alemão foi decisivo na campanha do título espanhol e da Champions League, com 10 assistências.

Apesar de não ter os mesmos números de destaque de Bellingham, Mbappé e Foden, Kroos pode repetir a história de Luka Modric em 2018, quando foi eleito o melhor jogador do mundo mesmo sem ter números extraordinários, mas contar com um desempenho de alto nível para levar sua seleção para uma campanha de destaque. Em uma geração alemã que não inspira tanta confiança, se Kroos for o grande nome da equipe e conquistar o título em casa, pode terminar sua carreira com uma coroação histórica.

