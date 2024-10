A- A+

Morte Ex-jogador do Remo é morto a tiros no Pará; Polícia Civil investiga caso Além do atleta, outras duas vítimas foram identificadas no crime

Ex-jogador do Remo, Ricardo Emanuel Alcântara Paiva, conhecido como Ricardinho, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (7), no bairro São José, em Marituba, Região Metropolitana de Belém, no Pará.

A informação foi confirmada pelo clube paraense e pela Polícia Civil do Estado, em nota enviada ao Estadão.





Ricardinho foi revelado pelo Remo e fez sua estreia pelo clube em 2023. Ele tinha 22 anos e havia sido emprestado ao Rio Branco-SP no início deste ano, para a disputa do Campeonato Paulista Série A4. Antes disso, teve passagem pelo Santa Rosa, do Pará.

Além dele, outras duas vítimas foram identificadas no crime: Daivison Lucas da Silva Braga e Flavio de Jesus de Souza.



Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que equipes da Seccional de Marituba apuram o caso e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações que auxiliem na condução do caso podem ser repassadas ao disque denúncia, com o sigilo garantido, por meio do telefone 181, no Estado do Pará.



O Remo lamentou a morte do atleta revelado pelo clube. "Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento", escreveu, por meio das redes sociais.



Segundo informações do G1, Ricardinho e Flavio, outra vítima do caso, eram amigos e tinham disputado uma partida amadora de futebol em um campo na região. Enquanto descansavam na calçada, foram alvejados por tiros, vindo de um carro que passava pela rua. Os suspeitos do caso ainda não foram identificados.



Marituba é uma das cidades que compõe a região metropolitana de Belém, a cerca de 24 km da capital paraense. Com cerca de 110 mil habitantes, segundo censo de 2022 do IBGE. Ela foi fundada em 1994, depois de ser desmembrada do município de Benevides.

