Rafael Câmara, piloto de 19 anos, foi campeão da FRECA 2024, pela Prema Racing, com seis vitórias e nove pódios - obtendo a somatória de 266 pontos ao final do torneio e se sagrando campeão, por antecedência, no final de setembro. Por excelência, agora Rafael vai à Fórmula 3, defendendo o time da Trident.

Natural do Recife e nascido no ano de 2005, Rafa conquistou a FRECA - Fórmula Regional European Championship by Alpine - deste ano, vencendo, ao menos, uma corrida nos circuitos de: Hockenheim, Alemanha; Spa, Bélgica; Zandvoort, Holanda; Paul Ricard, França; e Imola, Itália.

Além disso, foi ao pódio em Hungaroring, Hungria; e Barcelona, Espanha, onde, com a terceira colocação, alcançou a pontuação suficiente para decretar o título.

Nem todo automobilista é selecionado para "escalar" de categoria, mas além da conquista recente, Rafa é visto com bons olhos pelo esporte, e chega a Fórmula 3 junto a outros 11 pilotos que disputaram a FRECA 2024. São eles: Tuukka Taponen, Martinius Stenshorne, Laurens van Hoepen, Gerrard Xie, Noah Stromsted, Brando Badoer, Tasanapol Inthraphuvasak, Loiu Sharp, Ugo Ugochukwu, Mari Boya e Charlie Wurz.

Fato curioso é que, na categoria adiante, Rafael vai para a equipe Trident, na qual o também brasileiro Gabriel Bortoleto foi campeão em 2023 da mesma F3, logo na sua estreia na categoria.

"Nós estamos animados em anunciar que Rafael se juntará à equipe para a temporada de 2025 da Fórmula 3. Seja bem-vindo ao time", diz o comunicado compartilhado nas redes sociais.

Tragetória

Rafa começou no automobilismo logo cedo, aos 9 anos, no kart. Aos 13, já era campeão brasileiro e chamou a atenção da Ferrari. Assim, a montadora italiana o chamou para um teste, o qual passou e entrou para a academia da montadora.

O início no sul europeu foi de gente grande, vencendo sua primeira corrida na F4 - disputando contra mais de 40 adversários. Rafa também foi vice-campeão da F4 nos Emirados Árabes Unidos, mesmo ficando de fora de três etapas por ter contraído Covid-19. Agora é o atual campeão da FRECA e chega com moral à F3.

Rafael Câmara em corrida pelo WSK Super Master Series 2021, a terceira competição mais importante do kartismo internacional - Foto: Manuela Nicoletti/Ferrari Promo

Calendário

O calendário da Fórmula 3 para o ano de 2025 já foi divulgado e contará com abertura no circuito de Melbourne, na Austrália - a etapa inicial está programada para acontecer entre os dias 14 e 16 de março.

Logo em seguida, acontecem as corridas no Bahrein - 11 a 13 de abril; Ímola - 16 a 18 de maio; Mônaco - 22 a 25 do mesmo mês; Barcelona - 30 de maio a 1º de junho; Áustria - 27 a 29 de junho; Inglaterra - 4 a 6 de julho; Bélgica - 25 e 27 de julho; Hungria - 1º e 3 de agosto; e Itália - entre os dias 5 e 7 de setembro, encerrando a temporada 2025 em Monza.

