AUTOMOBILISMO Com seis vitórias e nove pódios, pernambucano Rafael Câmara é campeão da FRECA 2024 Natural do Recife, o piloto de 19 anos, da Prema Racing, bateu a marca de 266 pontos e não pode mais ser alcançado

O piloto pernambucano Rafael Chaves Câmara se sagrou, nesse domingo (29), o grande campeão da FRECA 2024 - a Fórmula Regional Europeia Championship by Alpine -, e tem expectativa de ir à Fórmula 3 em 2025.

Com seis vitórias, nove pódios, além de 16 top-10 ao longo de 18 corridas, Rafael alcançou a marca de 266 pontos ao completar a segunda corrida da penúltima etapa da temporada, realizada no Circuito de Barcelona, na Espanha.

Para depender somente de si, Rafael, que tem 19 anos e havia largado na segunda fila, tinha que estar na segunda colocação quando passasse pela linha de chegada. Contudo, com o rival direto Tuukka Taponen batendo e abandonando a corrida ainda na primeira curva, administrar a quarta colocação foi o suficiente para Câmara garantir o torneio. que é tratado com uma espécie de Fórmula 4 - ou seja, caminho direto para a Fórmula 1.



“Estou muito feliz pela campanha que eu fiz. A temporada foi muito consistente. Consegui mostrar meu potencial e também minha capacidade de decisão em momentos decisivos. Agora temos que comemorar, pois esse título representa muito trabalho duro dos últimos anos”, disse Rafael Câmara. logo após o encerramento da corrida desse domingo.





A taça, então, chega ao membro da Ferrari Driver Academy por antecedência. Mas o campeonato da FRECA continua, e terá a disputa da última etapa nos dias 26 e 27 de outubro, com a realização de uma rodada dupla no Autódromo Nacional de Monza, na Itália. Em competição, ainda estão 50 pontos, e o título antecipado se dá justamente porque o vice-líder James Wharton - vencedor desse fim de semana - soma apenas 206 e, ao final, chegará a, no máximo, 256 pontos possíveis.

O sonho de representar o país na F1

Ainda novo, mas já surpreendendo na capacidade de adaptação e pelos resultados nos primeiros anos de Europa, Rafa Câmara começou como boa parte dos que surgiram e hoje estão na carreira de piloto: no kart.

Porém, de uma forma diferente: ele seguiu os passos do irmão que, ainda cedo, deixou de lado o desejo pelo automobilismo; Rafa, que sempre ia ver os treinos do mais velho, tomou o gosto para ele e já em 2014, aos 9 anos, começou a competir. Campeão Brasileiro aos 13 anos, passou a ser observado pela Ferrari, que o chamou para um teste e, assim, entrou para a academia da montadora italiana.

Seu início no sul europeu foi de gente grande. Contra mais de 40 adversários, venceu sua primeira corrida competitiva da Fórmula 4 italiana, além de ter sido vice-campeão da F4 no EAU mesmo ficando de fora de três etapas por ter contraído a Covid-19.

Rafael Câmara e equipe em ação em treino qualificatório - Foto: Instagram/@rafaccamara88

Agora, tendo participado e saído vencedor de uma categoria diretamente ligada aos pilotos que buscam estar na F1 e já em uma academia como a Ferrari, o sonho de representar o Brasil na categoria mais prestigiada do esporte - a Fórmula 1 - fica cada vez mais próximo da realidade.

