Botafogo e Flamengo são os únicos times que cederam um setor inteiro para seleções; veja convocados

A convocação de um jogador para a seleção é um retrato da boa fase vivida pelo atleta. A convocação de um setor inteiro do time, por sua vez, expõe o bom momento que o clube atravessa na temporada. Esse último é o caso de Botafogo e Flamengo, que tiveram o ataque e o meio-campo, respectivamente, todo convocado para a Data Fifa.

Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores, o Botafogo é, ao lado do Fortaleza, o time que mais balançou a rede no futebol brasileiro nesta temporada. Ao todo, são 102 gols marcados em 62 partidas disputadas. Dono do melhor ataque do Brasileirão, o time alvinegro viu seus quatro jogadores do setor ofensivo serem convocados para suas respectivas seleções: Luiz Henrique e Igor Jesus (Brasil), Savarino (Venezuela) e Thiago Almada (Argentina)

Igor Jesus, destaque do Botafogo na temporada de 2024, é um dos atletas convocados para a Seleção Brasileira. - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Flamengo, por sua vez, passou por momentos de turbulência na temporada, mas o seu meio-campo sempre manteve a regularidade. Por conta disso, os quatro titulares do time rubro-negro no setor foram lembrados para suas respectivas seleções: Gerson (Brasil), Arrascaeta e De La Cruz (Uruguai) e Pulgar (Chile). Além deles, Léo Ortiz, que atuava como volante com o técnico Tite, estava na pré-lista de Dorival Júnior.

Gerson, do Flamengo, integra lista de Dorival Júnior- Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Nenhuma defesa completa de um time foi convocada para a Data Fifa, mas Botafogo é o time com mais representantes defensivos — foram três convocados (Alex Telles, Gatito Fernández e Bastos). Não à toa que o time é possui a segunda melhor defesa do Brasileirão, com 25 gols sofridos, e sofreu dois gols nos últimos oito jogos.

Ao todo, o futebol brasileiro teve 44 jogadores convocados para suas respectivas seleções — 39 da Série A e 5 da Série B — e Botafogo e Flamengo foram os times com mais representantes cada — cada um teve sete atletas convocados, no total. Santos aparece na sequência com quatro atletas convocados, e São Paulo, Corinthians, Atlético-MG e Palmeiras são os próximos, com três.

Veja os convocados que atuam no futebol brasileiro

Botafogo

Gatito Fernández (Paraguai)

Thiago Almada (Argentina)

Alex Telles (Brasil)

Igor Jesus (Brasil)

Luiz Henrique (Brasil)

Savarino (Venezuela)

Bastos (Angola)

Palmeiras

Gustavo Gómez (Paraguai)

Weverton (Brasil)

Richard Rios (Colômbia)

Fortaleza

Kervin Andrade (Venezuela)

Benjamín Kuscevic (Chile)

Flamengo

Gerson (Brasil)

Fabrício Bruno (Brasil)

Gonzalo Plata (Equador)

Erick Pulgar (Chile)

De La Cruz (Uruguai)

Arrascaeta (Uruguai)

Guillermo Varela (Uruguai)

São Paulo

Damián Bobadilla (Paraguai)

Nahuel Ferraresi (Venezuela)

Jamal Lewis (Irlanda do Norte)

Internacional

Enner Valência (Equador)

Sergio Rochet (Uruguai)

Bahia

Santiago Arias (Colômbia)

Luciano Rodríguez (Uruguai)

Vasco

Pumita Rodríguez (Uruguai)

Atlético-MG

Junior Alonso (Paraguai)

Alan Franco (Equador)

Eduardo Vargas (Chile)

Grêmio

Mathías Villasanti (Paraguai)

Yeferson Soteldo (Venezuela)

Fluminense

John Arias (Colômbia)

Facundo Bernal (Uruguai)

Corinthians

Ángel Romero (Paraguai)

Félix Torres (Equador)

José Martínez (Venezuela)

Cuiabá

Isidro Pitta (Paraguai)

Atlético-GO

Joel Campbell (Costa Rica)

Santos

Tomás Rincón (Venezuela)

Nicola Profeta (Venezuela)

Enzo Monteiro (Bolívia)

Miguelito Terceros (Bolívia)

Ponte Preta

Luis Haquín (Bolívia)

