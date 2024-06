Ex-presidente do Vitória afirma ter fraudado exame antidoping de atleta: "Era maconheiro"

A- A+

O ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, afirmou, durante uma entrevista transmitida ao vivo em redes sociais, que fraudou um exame antidoping de um atleta do clube para que ele não fosse flagrado por uso de um entorpecente.



Na ocasião, o dirigente teria, segundo ele, entregado sua urina ao atacante Matuzalem, por conta do risco de ele ser pego por uso de maconha.

A primeira vez que eu vi Paulo Carneiro publicamente com medo de alguma coisa. Isso aqui é simplesmente inacreditável, costumo chamar de arte. https://t.co/od1ttMV6MV pic.twitter.com/2nXpiaimFT — Joguei no Vitória (@jogueinovitoria) June 26, 2024

— Aí eu subi a escada atrás de Matuzalem, que o cínico era o Matuzalem, vagabundo. Já troquei até urina para salvar o doping dele, que ele era maconheiro — afirmou Carneiro.





Em seguida, pessoas que participavam da transmissão brincaram que o dirigente estava “soltando tudo”, em referência às revelações que vinha fazendo. Carneiro, então, pediu que aquele momento não fosse gravado, quando foi logo alertado de que estava ao vivo.

— Vocês estão de brincadeira [afastando o microfone]. Estão falando sério? — questionou. — Tira aí, tira aí, tira aí, por favor, se não [...] Pelo amor de Deus, nem brinque com isso. Pode tirar aí, senão eu paro.

Citado pelo dirigente no caso da urina, Matuzalem foi revelado pelo clube baiano em 1996, mas se transferiria para o futebol italiano dois anos depois. No país, ele atuaria por uma série de clubes, como Parma, Napoli e Lazio. O atacante encerrou a carreira em 2018.

Em outro trecho da entrevista, Carneiro já havia afirmado ter "comprado" um desembargador, quando comentava sobre uma goleada do time sobre o Fluminense.

“Eu entrei com uma ação contra a CBF e contra a Globo. Peguei um advogado no Rio, meu amigo Pedro Paulo Magalhães, bom pra caramba, e eu comprei um desembargador no Rio [momento em que a transmissão é interrompida].”

Presidente do Vitória entre 1991 e 2000, Carneiro voltaria ao cargo em 2019, mas acabaria destituído do cargo em 2022 após o Conselho Deliberativo do Vitória tê-lo afastado depois que a Comissão de Ética do clube apontou indícios de gestão temerária do mandatário.

