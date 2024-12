A- A+

Futebol Fatal Model se oferece para bancar salário de Pogba no Corinthians Meia francês e clube paulista estão em negociação e empresa poderia ajudar na concretização do acerto

A Fatal Model, plataforma de anúncios de acompanhantes que patrocina o Vitória, pode firmar parceria com outro clube brasileiro. A empresa fez uma oferta ao Corinthians para bancar o salário do meia francês Pogba, que estaria em negociação com o clube paulista.

A empresa está disposta a arcar com cerca de R$ 3 a 4 milhões por mês para que o Corinthians consiga trazer o jogador campeão mundial em 2018 com a França. O atleta seria o segundo reforço de impacto do clube na temporada, chegando logo após a vinda do holandês Memphis Depay.

“Gostaríamos de manifestar nosso interesse em contribuir ativamente para viabilizar essa operação, que certamente se mostra como uma oportunidade única para todos os envolvidos. A Fatal Model sempre apoiou o esporte. Dessa vez enxergamos uma oportunidade de fortalecer os laços com um clube que já estava na nossa lista de interesses”, disse a diretora da Fatal Model, Nina Sag.

Maior site de anúncios para acompanhantes do Brasil,a empresa faturou mais de R$ 100 milhões em 2024, possui hoje cerca de 400 colaboradores e já iniciou sua internacionalização em Londres.

Veja também

Judô Judô altera regras; 'mergulho' que eliminou Rafaela Silva em Paris-2024 volta a valer