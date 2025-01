FBI faz alerta sobre roubos a mansões de atletas e detalha como gangues atuam

A- A+

Um informe do FBI chegou a várias associações esportivas profissionais dos Estados Unidos em dezembro com um alerta: gangues especializadas em furtar mansões têm mirado cada vez mais atletas em atividade no país, em busca de itens de luxo como bolsas de grife, joias, relógios e dinheiro.



Entre setembro e dezembro do ano passado, ao menos dez jogadores tiveram suas casas arrombadas, de acordo com o boletim obtido pela ABC News e pela CNN — incluindo estrelas como Luka Doncic, dos Dallas Mavericks (NBA); Patrick Mahomes e Travis Kelce, do Kansas City Chiefs; e Joe Burrow, dos Cincinnati Bengals (NFL).

O documento detalha o modus operandi dos criminosos, que costumam agir no momento em que os donos das mansões estão em jogos pelo país ou em férias. As gangues costumam entrar nas residências por portas traseiras de vidro e janelas ou portas do segundo andar depois de montar um sofisticado esquema de vigilância "física e técnica" da região.





Segundo o FBI, os criminosos usam informações disponíveis ao público, inclusive pelas redes sociais, para identificar o padrão de vida dos alvos. Com isso, conseguem saber com antecedência onde são armazenados objetos de valor nos imóveis, o que os permite reduzir o tempo de permanência dentro deles.

NBA, NFL e NHL enviaram informes a equipes sobre a ação dos grupos criminosos. A liga americana de hóquei, por exemplo, alertou as franquias que os ladrões "parecem explorar as programações dos times para atingir as casas dos atletas em dias de jogo" e que, antes disso, conduzem uma vigilância "extensiva", com "tentativas de entregas em domicílio" e outros disfarces, como cúmplices "se passando por funcionários de manutenção ou corredores em um bairro".

As gangues se valem também de tecnologia sofisticada, segundo o FBI. "Grupos de roubo organizados ignoram sistemas de alarme, usam bloqueadores de Wi-Fi para bloquear conexões e desabilitar dispositivos, cobrir câmeras de segurança e ofuscar suas identidades", afirma o informe dos investigadores.

O promotor público do Condado de Orange, Todd Spitzer, destacou à CNN numa entrevista que alguns suspeitos chegam a usar "trajes ghillie" para ficarem camuflados em meio a folhas e árvores até o momento de cometer o crime.

Outra estratégia identificada pelos investigadores federais é o aparente foco em atletas populares, como Mahomes e Kelce — ambos tiveram as casas, em cidades no Missouri, invadidas em outubro, no intervalo de 48 horas. Dois meses depois, foi a vez de Doncic ser vítima das gangues, que levaram da mansão dele, em Dallas, o equivalente a US$ 30 mil em joias, segundo documentos policiais obtidos pelo The Dallas Morning News.

O informe do FBI deu aos jogadores algumas dicas para evitar a invasão das mansões e para identificar movimentações suspeitas em seus bairros. Os investigadores recomendaram que os atletas e suas equipes de segurança prestem atenção em "indivíduos com ferramentas técnicas de vigilância, como drones, bloqueadores de sinal, dispositivos GPS, câmeras de gramado, dispositivos de imagem térmica e outras ferramentas de roubo, como pés de cabra, chaves de fenda e martelos".

Também pediu atenção a pessoas que sigam os atletas até suas casas ou digam atuar como jardineiros, entregadores, mecânicos, entre outros. O FBI também aconselhou estrelas a observarem que tipo de informação fornecem nas redes sociais (evitarem imagens em tempo real e com detalhes dos imóveis) e a reforçarem seus dispositivos de segurança, em especial no período de viagens.

"Ao viajar para fora da cidade, empregue e arme sistemas de vigilância e alarme, empregue segurança adicional e envolva segurança privada e segurança de associação de proprietários", diz o informe.

