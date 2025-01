A- A+

EUA Incêndios em Los Angeles lançam dúvidas sobre a realização dos Jogos de 2028 Para alguns especialistas a catástrofe expõe as dificuldades de organização do maior evento esportivo do mundo numa região propícia a desastres naturais

Os violentos incêndios que devastaram áreas de Los Angeles também levantaram algumas questões sobre a capacidade da cidade californiana de sediar com segurança os Jogos Olímpicos de 2028.

Até agora, nenhuma das mais de 80 instalações olímpicas previstas foi diretamente afetada por incêndios, que na última semana causaram pelo menos 24 mortes e destruíram milhares de casas.

Para alguns especialistas, porém, esta catástrofe expõe as dificuldades de organização do maior evento esportivo do mundo numa região propícia a desastres naturais.

"A situação é claramente grave e, dadas as perspectivas de alterações climáticas significativas, vale a pena perguntar se a situação atual poderá se repetir, possivelmente até mesmo durante os Jogos", alertou Simon Chadwick, professor de economia esportiva e geopolítica na Skema Business School de Paris ao jornal britânico The iPaper.

Entre outros desafios, Chadwick também destacou potenciais problemas de seguros para o megaevento.

Embora o Riviera Country Club – sede do torneio olímpico de golfe de 2028 – tenha sido ameaçado pelas chamas que assolam a área vizinha de Pacific Palisades, a grande maioria dos locais está longe de áreas consideradas de alto risco de incêndio.

Os dados históricos também atenuam as preocupações de que um desastre semelhante possa ocorrer durante os Jogos de 2028.

Até a semana passada, nenhum incêndio no condado de Los Angeles apareceu na lista dos 20 mais destrutivos da história da Califórnia.

Os Jogos de 2028 também estão marcados para julho, época em que os ventos de Santa Ana não sopram, um dos principais fatores atribuídos à situação atual.

Los Angeles também tem experiência na organização bem-sucedida de dois eventos olímpicos: em 1984 e 1932.

"Grande alerta"

“Os comitês organizadores terão levado em conta esses sucessos no seu planejamento”, disse Dan Plumley, especialista em finanças esportivas da Universidade Sheffield Hallam, na Inglaterra.

“Mas basicamente você está trabalhando com base em probabilidades: quanto você pode razoavelmente orçar para isso e até que ponto você será prudente ou não?”, disse Plumley ao iPaper. “Será necessário esperar e ver até onde queremos arriscar, mas esses incêndios servirão como um grande alerta”.

Por sua vez, Mark Dyerson, professor da Universidade Estadual da Pensilvânia, apresentou a ideia de devolver os Jogos a Paris, cenário do evento em 2024, caso Los Angeles não tenha condições de assumir a organização.

“Seria lamentável, mas tenho a certeza de que o COI (Comitê Olímpico Internacional) está analisando todas as possibilidades”, lembrou o acadêmico em entrevista ao New York Post.

Apoios

Do lado institucional, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, garantiu que o planejamento para os Jogos de 2028 e a Copa do Mundo da Fifa de 2026 – dos quais oito jogos serão disputados em Los Angeles – está no caminho certo.

Para Newsom, a regulamentação de grandes eventos esportivos em Los Angeles – incluindo o NBA All-Star Game em 2026 e o NFL Super Bowl em 2027 – deve ser vista como uma oportunidade.

“Na minha humilde opinião, e sem ser muito ingênuo ou otimista, isto reforça a necessidade de trabalhar rapidamente e de cooperar”, disse o líder democrata à NBC.

Do outro espectro político, nomes de extrema direita como o ativista polêmico Charlie Kirk pediram o "cancelamento" dos Jogos de Los Angeles, um reduto democrata.

“Espero que, quando os Jogos chegarem, as áreas de Altadena e Palisades tenham sido reconstruídas”, disse à AFP Shawn Sedlacek, um profissional de eventos que converteu um de seus edifícios em um centro de doações para vítimas.

"Estaremos prontos e para isso precisamos de apoio mais do que nunca. Precisamos que sejam criados empregos, precisamos esperar com otimismo a chegada dos Jogos", acrescentou.

Os organizadores dos Jogos não responderam até o momento a um pedido de entrevista feito pela AFP.

