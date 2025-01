A- A+

ESTIMATIVA Perdas para seguradoras nos EUA podem chegar a US$ 25 bi com incêndios em Los Angeles

As perdas previstas com os incêndios florestais em Los Angeles continuam aumentando, à medida que as chamas seguem destruindo mais propriedades.

Muitas estimativas de perdas mais que dobraram desde o início do incêndio há quase uma semana.

Analistas da Evercore ISI projetaram perdas totais para seguradoras entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões.

A corretora Aon estimou, no domingo, 12, que as perdas seguradas podem ultrapassar US$ 15 bilhões no incêndio de Palisades e US$ 7 bilhões no de Eaton, ou US$ 22 bilhões apenas para esses dois focos.

O BMO Capital Markets, na sexta-feira, informou que sua estimativa de US$ 20 bilhões em perdas seguradas incluía cerca de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões em danos futuros a propriedades

As estimativas de perdas para as seguradoras representam apenas uma parte dos danos financeiros causados pelas chamas.

O JPMorgan estimou perdas econômicas totais em cerca de US$ 50 bilhões.

Um ponto importante é se os múltiplos incêndios serão considerados como um único evento segundo a redação das apólices

Autoridades dizem que o fogo pode ter destruído mais de 12 mil casas, empresas e outros edifícios.

