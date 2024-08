A- A+

Contratação Filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes vai defender time da 2ª divisão da Inglaterra O jovem de 19 anos estava na base do Barcelona e ainda não estreou no profissional

Filho de Ronaldinho Gaúcho, o lateral João Mendes, foi confirmado nesta quarta-feira (14) como reforço do Burnley, time da segunda divisão da Inglaterra.

O jogador, de apenas 19 anos, passou por exames médicos e assinou com o clube inglês até 2026.

João Mendes vinha atuando pelo time sub-19 do Barcelona, com quem teve o contrato encerrado no fim de junho.

Com a escolha em defender o Burnley, o lateral vai traçar um caminho diferente do pai, que nunca atuou no futebol inglês.

O astro e pentacampeão mundial com a seleção brasileira jogou apenas na França (PSG),na Espanha (Barcelona) e na Itália (Milan), no futebol europeu.

Com as características também bem diferentes das do pai, João Mendes ainda não disputou uma partida sequer por uma equipe principal. Além do Barcelona, ele também já passou pelas categorias de base do Cruzeiro.

O atleta é fruto de um relacionamento de Ronaldinho Gaúcho com a ex-bailarina Natielle Mendes. O anúncio avistou as redes sociais do Bunrley, já que os torcedores esperam um futebol vistoso, assim como ocorreu com o pai, que fez sucesso pelo mundo.

A segunda divisão do Campeonato Inglês começou na última sexta-feira.

O Burnley entrou em campo na segunda e goleou o Luton Town, fora de casa, por 4 a 1, iniciando com vitória a sua caminhada visando retornar à elite do futebol da Inglaterra.

Já João Mendes deve ficar à disposição da partida com o Cardiff, que acontecerá no sábado, às 11h, no Turf Moor, em Burnley.es

