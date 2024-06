A- A+

Futebol Fifa quer que final da Copa do Mundo de 2030 seja no Santiago Bernabéu, diz jornal Entidade aposta na boa relação entre Florentino Pérez e Gianni Infantino para chegar a um acordo pela utilização do estádio

Ainda faltam seis anos para a disputa da Copa do Mundo de 2030, mas a Fifa já está se movimentando para definir o local da grande final. Segundo o jornal espanhol Marca, a entidade sempre deixou muito claro que sua ideia é que a partida seja realizada na Espanha, mais precisamente no Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid.

O portal também informa que a Fifa está negociando um acordo com o Real Madrid para explorar o Santiago Bernabéu durante mais tempo do que o previsto, uma vez que os merengues não querem abrir mão de seu estádio por muito tempo. Desta forma, serão feitos esforços para tornar a arena compatível tanto para o clube, quanto para a entidade.

A Fifa está confiante de chegar a um acordo para a utilização do estádio para a final, principalmente pela excelente relação entre Florentino Pérez, presidente merengue, e Gianni Infantino, chefe da entidade.

Onde será a Copa do Mundo 2030?

A escolha de Marrocos, Portugal e Espanha para sediar Copa do Mundo de 2030 se deu principalmente pelo fato de serem os únicos candidatos, já que a Arábia Saudita retirou a candidatura no ano passado. Desta forma, os três países da América do Sul vão receber apenas as primeiras três partidas da competição e o restante será disputado em continentes diferentes.

"A Copa do Mundo do Centenário, 100 anos depois da primeira, não poderia ficar longe da América do Sul, onde tudo começou. A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes. Vamos começar aqui e vamos terminar na Europa, onde será a final", disse Alejandro Domínguez durante entrevista coletiva.

Quais países estão classificados para a Copa do Mundo de 2030?

Vale lembrar que ainda não há países classificados para a edição do Mundial, já que o processo de qualificação está no início para a próxima competição, mas as três seleções sul-americanas terão vagas garantidas, assim como os países-sede. Em 2026, por exemplo, México, Estados Unidos e Canadá recebem a competição, e já têm lugar confirmado no Mundial.

Inicialmente, o Chile também fazia parte do projeto sul-americano, mas ficou de fora das partidas de abertura. Questionado sobre a saída do país, o presidente da Conmebol respondeu que vai trabalhar para que o Chile seja contemplado de alguma forma.

"A ideia inicial era ter apenas dois países, Argentina e Uruguai, depois nós agregamos o Paraguai e mais tarde o Chile. A decisão da Fifa, não da Conmebol, foi fazer em três países. Mas vamos trabalhar para que de alguma maneira o Chile seja contemplado", afirmou.

