turnê pelo Nordeste Flamengo estreia no Carioca com 'open bar' no estádio em começo de turnê no Nordeste Em fevereiro deste ano, o Flamengo já atuou na Arena Batistão, em Sergipe, quando bateu o Bangu no Estadual

O Flamengo vai estrear no Campeonato Carioca dia 12 de janeiro, às 16h (de Brasília), em Aracaju, no que será o início de uma turnê pelo Nordeste nos primeiros jogos do Estadual. O adversário será o Boavista. A Federação Sergipana de Futebol (FSF) confirmou que todos os setores da Arena Batistão terão open bar, para consumo livre e gratuito de todas as bebidas disponíveis no bar do estádio.

O custo será inserido nos valores dos ingressos, que tiveram detalhes divulgados nesta segunda-feira. Os valores variam de R$ 150 a R$ 500. As vendas estão abertas em IngressoSa.com. Ainda não há divulgação sobre venda física.

Além do jogo de estreia, o Flamengo jogara no Nordeste até a quarta rodada do Carioca. A segunda partida será contra o Madureira, com mando da equipe tricolor, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

Depois, o Flamengo 'recebe' o Duque de Caxias na Arena das Dunas, em Natal. Por fim, a quarta rodada será com mando do Bangu, no Castelão, em São Luís. O time só volta ao Rio de Janeiro na quinta rodada, no estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda.

Em fevereiro deste ano, o Flamengo já atuou no Estádio Estadual Lourival Baptista, nome oficial da Arena Batistão. A partida foi contra o Bangu, também pelo Estadual. Na ocasião, a equipe rubro-negra venceu por 3x0, com três gols de Pedro. Foram vendidos 15.275 ingressos, com renda de R$ 3.190.710.16.

O estádio Lourival Baptista foi inaugurado em 1969 e se consolidou como o principal palco do futebol sergipano. Na época, a lotação chegava a cerca de 45 mil pessoas. Após uma série de reformas, a capacidade diminuiu para os atuais 15.575.

O gramado segue o padrão Fifa, com drenagem subterrânea e um sistema de irrigação avançado. A primeira partida oficial após a modernização foi entre Confiança e Vitória, pela Copa Nordeste 2015.

Jogos do Flamengo no Nordeste:

12 de janeiro - Flamengo x Boavista - às 16h, na Arena Batistão, em Aracaju

16 de janeiro - Madureira x Flamengo - às 19h, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB)

19 de janeiro - Flamengo x Duque de Caxias - às 21h, na Arena das Dunas, em Natal

22 de janeiro - Bangu x Flamengo - às 19h, no estádio Castelão, em São Luís

Ingressos para Flamengo x Boavista:

Setor arquibancada vermelha ou azul

R$ 150,00 reais meia entrada

R$ 150,00 reais inteira solidária (mais 1kg de alimento não perecível)

R$ 300,00 reais inteira

Bebidas disponíveis: água mineral, refrigerantes e cerveja Amstel

Setor cadeira branca

R$ 250,00 reais meia entrada

R$ 250,00 reais inteira solidária (mais 1kg de alimento não perecível)

R$ 500,00 reais inteira

Bebidas disponíveis: água mineral, refrigerante.

