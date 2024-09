A- A+

Libertadores Pouco efetivo, Flamengo fica no empate com Peñarol e dá adeus à Libertadores Rubro-negro é eliminado após ser derrotado no duelo de ida, no Maracanã, por 1x0

O técnico Tite até garantiu que o Flamengo faria um gol no Peñarol, no confronto de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2024, em Montevidéu, nesta quinta-feira (26). Na prática, porém, o Rubro-negro foi pouco efetivo, no Campeón del Siglo, ficou no empate sem gols e está eliminado da competição nacional, após ser derrotado por 1x0, no Maracanã.

Esta foi a sexta ocasião que os times se enfrentaram na história da Copa Libertadores. Mais uma vez sem a equipe da Gávea balançar as redes adversárias.

Com a classificação sobre o Flamengo, o Peñarol terá outro time brasileiro pela frente na semifinal. A equipe de Diego Aguirre vai encarar o Botafogo, que eliminou o São Paulo, na última quarta-feira (25). Do outro lado da chave, Atlético-MG e River Plate duelam por uma vaga na final do torneio.

O jogo

Para quem precisava buscar uma desvantagem no confronto, o Flamengo esteve longe de ter uma atuação convincente nos 47 minutos jogados na capital uruguaia. Rondou a área dos mandantes durante a maior parte do tempo, mas com um futebol burocrático, a equipe comandada por Tite pouco ofereceu perigo.

Foram apenas três finalizações no primeiro tempo, sendo que a única na direção do gol aconteceu no primeiro minuto.

Em boa trama pela esquerda, Alex Sandro encontrou Gerson, que cruzou para Plata, livre, cabecear para boa defesa de Aguerre. O equatoriano, inclusive, ficou perto de concluir mais uma jogada, mas cochilou na hora de tirar o dez, após Bruno Henrique dar bom passe para o meio da área.

Confortável na partida, o Peñarol foi perigoso apenas em lances de bola parada com Leo Fernández, mas também não foi efetivo nas raras idas ao ataque.

No segundo tempo, a tônica do confronto pouco mudou. Mais agudo, o Flamengo seguia com a posse de bola. Foram mais de 70% ao longo da partida.

Entretanto, com um repertório pouco criativo, o Rubro-negro não arriscava chutes de fora da área e persistia nas chegadas pelas laterais, buscando alguém para concluir as jogadas dentro da área.

Foi para isso, inclusive, que Tite acionou David Luiz na reta final do encontro. Por conta da boa estatura, o defensor atuou como "centroavante", enquanto os cariocas tentavam chegar ao gol na base do abafa, sem sucesso.

