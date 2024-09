A- A+

Libertadores River Plate bate Colo Colo e aguarda Atlético-MG ou Fluminense na semi da Libertadores Após empate no Chile, time argentino avançou com uma vitória simples, em Buenos Aires

O argentino River Plate se classificou para as semifinais da Copa Libertadores 2024 ao derrotar o chileno Colo Colo por 1 a 0 na partida de volta das quartas de final, disputada na noite desta terça-feira (24) no estádio Monumental, em Buenos Aires.

Facundo Colidio, aos 16 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol do triunfo do time ‘millonario', que avançou com um placar agregado de 2 a 1, após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na semana passada, em Santiago.

Nas semifinais, o River enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Atlético-MG, com vantagem parcial para o time carioca, atual campeão, que venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

Os brasileiros se enfrentam às 19h desta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Um empate garante o Tricolor das Laranjeiras na próxima fase. Ao Galo, resta vencer por dois gols de diferença para avançar. Se os mineiros derrotarem os cariocas por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

