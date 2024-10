Flamengo x Juventude, Palmeiras x Fortaleza e mais: veja onde assistir aos jogos da Série A

A- A+

A Série A do Campeonato Brasileiro está na reta final e oito jogos abrem a 31ª rodada neste sábado (26), a partir das 16h30.

Palmeiras x Fortaleza

No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Fortaleza às 16h30, em confronto direto no G-4 do Brasileirão. O Verdão está em segundo lugar na classificação, com 60 pontos, enquanto o Leão ocupa a terceira colocação, com 56. Caso vença em casa, o Palmeiras poderá assumir a liderança nesta rodada. Para isso, precisa contar com um tropeço do líder Botafogo.

Transmissão: Premiere.

Flamengo x Juventude

Também às 16h30, o Flamengo recebe o Juventude no Maracanã, no Rio de Janeiro. Em situações opostas, o Rubro-negro precisa da vitória para se manter no G-4, já que o São Paulo, quinto colocado, tem apenas um ponto a menos. Já o Juventude, com 34 pontos, precisa vencer para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

Transmissão: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GloboPlay (streaming).

Grêmio x Atlético-GO

Grêmio e Atlético-GO também entram em campo às 16h30, na Arena do Tricolor. Com 35 pontos e na 13ª colocação, a Raposa precisa da vitória para buscar a classificação para a Sul-Americana. Já o Atlético-GO, lanterna do campeonato, precisa dos três pontos para lutar contra o rebaixamento.

Transmissão: Premiere.

Vitória x Fluminense

Finalizando o horário das 16h30, Vitória e Fluminense duelam no estádio Barradão, em Salvador. O Leão vem de um empate e um triunfo, e precisa conquistar os três pontos para continuar fugindo da zona de rebaixamento. Com três vitórias consecutivas, o Tricolor carioca soma 36 pontos e está na 11ª colocação do Brasileirão.

Transmissão: Premiere.

Athletico-PR x Cruzeiro

Mais tarde, às 18h30, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada, no Paraná. Para o Furacão, que não vence no Brasileirão há 11 rodadas e está na 18ª colocação, somente a vitória interessa para sair do Z-4. Por outro lado, a Raposa, oitava colocada, busca sua primeira vitória sob o comando de Fernando Diniz para encurtar a distância para o G-6.

Transmissão: CazéTV (YouTube) e Rede Furacão (pay-per-view)

Atlético-MG x Internacional

Às 19h, é a vez do Atlético-MG receber o Internacional na Arena MRV, em Belo Horizonte. Nessa reta final de campeopnato, o Galo deve deixar o Brasileirão um pouco de lado após confirmar presença na final da Copa do Brasil e estar perto de garantir vaga na decisão da Libertadores. Por outro lado, uma vitória para o Colorado, sexto colocado, é de extrema importância na briga por vaga no G-4.

Transmissão: Premiere.

RB Bragantino x Botafogo

Também às 19h, o RB Bragantino recebe o Botafogo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. 14º colocado, o Massa Bruta precisa vencer para se distanciar da "zona da confusão". Já o Glorioso, apesar de vim de grande vitória na Libertadores, volta suas atenções para evitar um novo tropeço no Brasileirão e manter a liderança.

Transmissão: Premiere

Criciúma x São Paulo

Às 22h, fechando os jogos do dia, Criciúma e São Paulo se enfrentam no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. 12º colocado, o Tigre, busca se distanciar da zona de rebaixamento e firmar presença na briga por vaga na Sul-Americana. Já o Tricolor Paulista, busca sua segunda vitória consecutiva para entrar no G-4.

Tansmissão: Sportv

