Futebol Fortaleza quebra recorde do Santa Cruz em número de vitórias consecutivas como mandante na Série A Recorde da Cobra Coral era de 10 triunfos consecutivos no Brasileirão, em 1978, no Arruda; relembre a campanha

O Fortaleza vive um momento de ascensão no futebol brasileiro, se consolidando como um dos melhores clubes nordestinos no momento atual. A goleada por 4x1 sobre o Bahia, no último sábado (21), não serviu apenas para manter o clube no topo da tabela, mas alcançou uma marca inédita para o Nordeste.

O Leão do Pici tornou-se o primeiro clube nordestino a emplacar 11 vitórias consecutivas como mandante na história do Brasileirão, quebrando o recorde que pertencia ao Santa Cruz, com 10 triunfos seguidos no estádio do Arruda.

Fortaleza atinge marca inédita. Foto: Mateus Lotif/FEC.

Comandada por Juan Pablo Vojvoda, a equipe Tricolor ocupa o terceiro lugar na colocação da Série A, com 52 pontos em 27 jogos, sendo a única da competição a se manter invicta como mandante, com 36 pontos conquistados dentro de casa.

Na Arena Castelão, a última derrota do Fortaleza pelo Brasileirão aconteceu em novembro de 2023, quando perdeu por 1x0 para o Cruzeiro, na 30ª rodada.

Com o feito, o Fortaleza ultrapassou o Santa Cruz, que era imbatível nos anos 70 jogando em casa.

Confira a sequência de 11 vitórias como mandante do Fortaleza:

02/06/24 – 7ª rodada – Fortaleza 1 x 0 Athletico-PR

19/06/24 – 10ª rodada – Fortaleza 1 x 0 Grêmio

26/06/24 – 12ª rodada – Fortaleza 3 x 0 Palmeiras

30/06/24 – 13ª rodada – Fortaleza 2 x 1 Juventude

07/07/24 – 15ª rodada – Fortaleza 1 x 0 Fluminense

17/07/24 – 17ª rodada – Fortaleza 3 x 1 Vitória

21/07/24 – 18ª rodada – Fortaleza 3 x 1 Atlético-GO

27/07/23 – 20ª rodada – Fortaleza 1 x 0 São Paulo

10/08/24 – 22ª rodada – Fortaleza 1 x 0 Criciúma

25/08/24 – 24ª rodada – Fortaleza 1 x 0 Corinthians

21/09/24 – 27ª rodada – Fortaleza 4 x 1 Bahia

Santa Cruz em 1978

A década de 1970 pode ser considerada como os anos dourados para a torcida da Cobra Coral, mais especificamente entre os anos de 1978 e 1979.

Nas duas temporadas, o Tricolor atingiu uma marca histórica de 48 jogos de invencibilidade, a terceira maior do futebol brasileiro, atrás apenas da Desportiva-ES (51 jogos) e da dupla Flamengo e Botafogo (52 jogos).

A marca do Tricolor iniciou no dia 25 de outubro de 1978, com uma goleada por 4x0 sobre o Ferroviário, do Recife, pelo Campeonato Pernambucano, e durou até a derrota contra o Náutico na mesma competição, por 3x1, no dia 30 de maio de 1979.

Edição de 1978 do jornal do Santa Cruz. Foto: Arquivo/Santa Cruz

No Brasileirão, o Tricolor detém duas marcas históricas: as 10 vitórias consecutivas como mandante, ficando atrás apenas do Fortaleza, que superou o feito recentemente, e as 27 partidas de invencibilidade no primeiro semestre.

A marca de 10 vitórias consecutivas no Arruda aconteceu entre abril e julho de 78 e teve início com uma vitória sobre o Sport, por 1x0, durando até o triunfo diante do Dom Bosco, por 2x1.

Confira as 10 vitórias consecutivas como mandante do Santa Cruz no Brasileirão de 78:

23/04/1978 - Santa Cruz 1 x 0 Sport

27/04/1978 - Santa Cruz 3 x 0 Uberlândia-MG

07/05/1978 - Santa Cruz 6 x 0 Campinense-PB

21/05/1978 - Santa Cruz 1 x 0 Náutico

07/06/1978 - Santa Cruz 2 x 1 Bahia

10/06/1978 - Santa Cruz 1 x 0 Fluminense-RJ

20/06/1978 - Santa Cruz 1 x 0 Goiás

24/06/1978 - Santa Cruz 4 x 2 Ceará

01/07/1978 - Santa Cruz 3 x 0 Sport

13/07/1978 - Santa Cruz 2 x 1 Dom Bosco-MT



