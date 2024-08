A- A+

Copa Sul-Americana Em jogo brigado, Fortaleza fica no empate com Rosario Central, na Argentina, pela Sul-Americana No duelo da volta, quarta-feira (21), no Castelão, Tricolor joga por uma vitória simples para avançar de fase

O Fortaleza ficou na igualdade com o Rosario Central, na noite desta quarta-feira (14), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em duelo disputado no Gigante Arroyito, na Argentina, o 'Laion' fez um jogo seguro e empatou em 1x1 com os donos da casa.

Na quarta da próxima semana, no Castelão, uma vitória simples garante a equipe de Vojvoda na fase seguinte. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Antes de voltar a encontrar os argentinos pela competição internacional, o Fortaleza terá mais um desafio fora de casa. Desta vez, pelo Brasileirão. No sábado (17), o Tricolor do Pici visita o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, à 18h30, pela 23ª rodada.

O jogo

O primeiro tempo foi de muita briga e disputa, na Argentina. Mas, as torcidas não demoraram a soltar o grito de gol. Logo aos dois minutos, o Fortaleza abriu o placar, em bela cobrança de falta de Marinho, que surpreendeu o goleiro Broun. Na comemoração, o atacante tricolor se machucou e deu lugar a Pikachu.

No lance seguinte, o Rosario Central chegou à igualdade em lance polêmico. Após cobrança de escanteio, Mallo desviou e Sández mandou para as redes. Na jogada, Pedro Augusto foi derrubado por Quintana, mas o VAR não viu irregularidade na disputa, validando o gol dos donos da casa.

Com o jogo aberto, as duas equipes tiveram chances de ampliar. Na melhor delas, Pedro Augusto carimbou o travessão argentino, aos 14 minutos.

Na segunda etapa, o jogo ficou ainda mais acirrado e com poucas oportunidades para ambos os lados. Nos minutos finais, as faltas prevaleceram. Na base do abafa, o Rosario Central rondou a área brasileira, mas o confronto terminou empatado.

