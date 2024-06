Copa do Nordeste: Fortaleza vence CRB e fica próximo da taça

A- A+

O Fortaleza fez valer o favoritismo e o mando de campo para sair na frente na primeira partida da final da Copa do Nordeste. Ontem, na Arena Castelão, os cearenses venceram o CRB por 2x0. Com o resultado, o Leão pode perder até por um gol de diferença que ainda assim fica com o título. Já os alagoanos precisam vencer por no mínimo dois para levar o confronto para as penalidades ou mais para ser campeão no tempo normal. O duelo da volta será domingo, às 16h30, no Rei Pelé.



Empurrado por mais de 40 mil torcedores na Arena Castelão, o Fortaleza tratou de botar intensidade no jogo já nos primeiros minutos com diversas ligações diretas procurando Lucero e Moisés. Mas engana-se quem imaginou que o CRB jogaria retrancado e com as linhas baixas. Os alagoanos, ainda que mais cautelosos, também tentavam acelerar para engatar contra-ataques.





Moisés resolve

Autor de três gols nas semifinais, contra o Sport, Moisés voltou a brilhar. Se não estava dando na troca de passes, o atacante tratou de usar a habilidade para furar o bloqueio alagoano.



Em lateral cobrado rápido, o camisa 21 deixou Saimon e Falcão para trás, aproveitou o escorregão de Alemão e avançou até a cara do gol, batendo na saída de Matheus Albino para fazer 1x0.



Antes do final da primeira etapa, o Fortaleza ampliou. Em contragolpe letal, Tinga apareceu bem pela direita e cruzou na medida para Lucero só tocar para as redes, aumentando a vantagem dos cearenses na decisão.



O Fortaleza não se contentou com o placar e manteve a pressão para buscar mais gols. O CRB foi obrigado a sair mais à frente, deixando espaço para os mandantes explorarem nas costas da marcação.



A reta final foi de muita chuva no Castelão. Situação que deixou o gramado mais pesado, mas que não diminuiu o ímpeto dos cearenses. Lucero teve duas chances incríveis cara a cara com o goleiro do CRB, mas em ambas o camisa 12 evitou o gol.



Aos 35, Zé Welison quase marcou um golaço de voleio após bola que sobrou em escanteio. Anselmo Ramon chegou a balançar as redes para o CRB, mas estava impedido. No fim, o 2x0 permaneceu, colocando o Fortaleza mais próximo da taça.

