A- A+

Futebol Título inédito ou tricampeonato: CRB e Fortaleza disputam final da Copa do Nordeste Leão venceu o jogo de ida por 2x0, no Castelão, e pode perder por até um gol de diferença, no Rei Pelé, que ainda assim fica com a taça

O tempo é relativo. Por exemplo: para os torcedores do Fortaleza, os 90 minutos podem demorar uma eternidade para passar neste domingo (9), no Rei Pelé, no segundo jogo da final da Copa do Nordeste, contra o CRB. O mesmo cronômetro que, para o Galo, deve parecer acelerado. Afinal, o clube já começa o duelo da volta precisando reverter os 2x0 sofridos na ida, na Arena Castelão. O tempo é relativo, mas a felicidade do vencedor do torneio, seja cearense ou alagoano, será absoluta.





Além da boa vantagem construída na ida, o Fortaleza também se apega ao histórico do Nordestão para aumentar o otimismo quanto ao possível tricampeonato regional. Nenhum clube que ganhou o duelo de ida por dois gols de diferença perdeu o título na volta.



Se for ampliar o recorte para triunfos menores, apenas duas vezes a equipe que saiu derrotada conseguiu se recuperar. A primeira foi em 1998. O América-RN perdeu por 2x1 na ida, para o Vitória, em Salvador, mas foi campeão ao ganhar por 3x1 na volta, em Natal.



O outro caso foi em 2021. O Ceará venceu o Bahia por 1x0, em Pituaçu. Na volta, no Castelão, o Tricolor ganhou por 2x1 no tempo normal. Nas penalidades, superou o adversário por 4x2.



No confronto deste fim de semana, o Fortaleza pode até perder por um gol de diferença que ainda assim fica com o título. Por dois, a decisão vai para as penalidades e, por mais, a taça ficará de forma inédita com o CRB. O campeão receberá R$ 2,09 milhões, enquanto o vice reembolsará R$ 1,3 milhão.



“Nós já temos inúmeros exemplos de situações como essa que também foram revertidas. Então, é em cima disso que temos que acreditar”, afirmou o técnico do CRB, Daniel Paulista.



Na temporada, o CRB só venceu um jogo por três gols de diferença, quando aplicou 3x0 diante do Murici, pela semifinal do Campeonato Alagoano. Em outras sete oportunidades, o time ganhou com margem de dois gols.



No lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode ganhar o retorno do volante Lucas Sasha, recuperado de estiramento ligamentar no joelho direito que o tirou dos gramados desde o final de abril.



Arbitragem



A decisão entre CRB e Fortaleza pela Copa do Nordeste será apitada por Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia, sendo auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA). Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) comanda o VAR.

Veja também

Série B Sport vence Paysandu e volta a encostar no G-4 da Série B do Brasileiro