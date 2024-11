A- A+

SÉRIE B Visando respirar no G-4, Sport tem o desafio de vencer o Operário-PR pela primeira vez no Paraná Rubro-negro joga pela vitória para manter a distância de cinco pontos para o 5º colocado

Ciente das vitórias dos concorrentes Santos, atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, e Novorizontino, vice-líder da competição com 63, o Sport entra em campo, nesta segunda-feira (4), com um tabu para quebrar no Germano Krüger, se quiser ficar ainda mais próximo do acesso, mantendo a diferença de cinco pontos para o Ceará - primeiro time fora do G-4.

Com 87,1% de chance de ascender à Série A do Brasileirão, o Sport está em Ponta Grossa, no Paraná, para encarar o Operário-PR em partida válida pela 35ª rodada da Segundona.

O mandante tem esta partida como uma derradeira, visto que uma derrota para o time comandado pelo técnico Pepa eliminaria todas as chances do Fantasma - que necessita vencer todos os seus últimos quatro confrontos - sonhar com o acesso.

Dentro desse contexto, com ambas as equipes tendo que ir atrás dos três pontos, o time da casa se escora em defender uma invencibilidade de ainda não ter perdido para o Rubro-negro no Paraná.



Histórico do confronto

Na história, Sport e Operário-PR se enfrentaram sete vezes, todas pela segunda divisão do futebol nacional. No somatório, a vantagem é alvinegra, por ter batido o Leão em três oportunidades, sendo duas no Germano Krüger e a última há menos de um mês, na Ilha do Retiro, por 2x1. O time pernambucano, por sua vez, saiu vencedor do embate em duas ocasiões, porém nunca longe de seus domínios.

Sport foi derrotado para o Operário-PR, atuando na Ilha, no jogo do turno - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Rodada em andamento

Na classificação atual, com a rodada em andamento, o Time da Praça da Bandeira está na mira do Vozão, que já jogou na rodada, fez sua parte vencendo o Avaí, no Castelão, e agora aguarda por qualquer tropeço do pelotão da frente para se aproximar ainda mais o grupo dos quatro clubes que serão promovidos à elite do futebol brasileiro ao final das 38 rodadas.

