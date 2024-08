Multicampeã de jiu-jitsu, Gabi Garcia é beijada a força por australiano antes de luta intergênero

A- A+

A brasileira multicampeã de jiu-jitsu Gabi Garcia quase cancelou uma luta marcada com o australiano Craig Jones, em Las Vegas, nos Estados Unidos, após o lutador agarrar seu rosto para um beijo aparentemente forçado durante a pesagem pré-luta.

Enquanto eram filmados por várias pessoas, Jones puxa a cabeça de Gabi para baixo e força um beijo em seus lábios.

Craig Jones kisses Gabi Garcia at face-offs and the fight is now cancelled #CGI #BJJ pic.twitter.com/HBf0rqjyZN — MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) August 15, 2024

A brasileira reagiu imediatamente, com feição de infignação ela disse: "Você cruzou a linha! Aproveite seu show." Nas redes sociais, Jones chegou a dizer que a luta seria cancelada pois “os brasileiros não sabem brincar." A interação gerou uma enxurrada de reações de fãs na web e de grandes nomes do UFC.

Vencedora de quatro medalhas de ouro no ADCC, Garcia é uma grappler altamente condecorada. Em uma entrevista ao MMA Fighting antes da luta, a brasileira afirmou: "Já faz muito tempo... Ele está me irritando há tanto tempo que eu quero esmagá-lo."

Em entrevista ao site “MMA Fighting”, a brasileira disse que, embora ela e Craig sejam amigos, ela deseja “amassar” o australiano.

"Ele está me enchendo tanto o saco que eu quero amassar ele. Eu até perguntei se poderia usar mordida na luta. Ele é um cara chato, é um cara do bem, mas é chato. Ele grava tudo, ele fala da minha vida pessoal para as pessoas. Eu vou te amassar lá", disse.

