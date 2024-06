A- A+

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) recebe neste sábado (15) e domingo (16) o Torneio CrossFit Brasil (TCB). A Seletiva do Recife contará com 432 atletas de 16 estados que buscam as vagas entre os mais condicionados do país. O evento tem apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes.

Os ingressos estão à venda no site Show Pass. Levando 1kg de alimento não perecível (exceto sal, açúcar e fubá), o espectador aproveita a meia entrada social, cujas doações serão destinadas ao Banco de Alimentos do município de Recife.

O público poderá acompanhar os melhores atletas brasileiros da modalidade nas categorias Elite, Master 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55+, Teens -15 e 16-17, além dos times formados por dois homens e duas mulheres.

O TCB é a maior e mais tradicional competição de condicionamento físico e força do país, movimentando premiações que ultrapassam a marca de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Recife, juntamente com o Rio de Janeiro, Sorocaba-SP e São José-SC são as sedes das classificatórias da edição 2024.

