Futebol Gibson Santos representará Pernambuco em torneio Europeu de Jiu-Jitsu, em Lisboa Atleta da Nova União busca consolidar sua posição entre os melhores do mundo no maior evento europeu de Jiu-Jitsu

O atleta pernambucano Gibson Santos, faixa-preta de Jiu-Jitsu e integrante da equipe Nova União, está confirmado no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu 2025, organizado pela IBJJF. O evento acontece entre os dias 17 e 25 de janeiro, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa, Portugal.

Gibson busca elevar ainda mais o nome de Pernambuco no cenário internacional. A competição, que reúne os melhores atletas do mundo, será uma oportunidade para o atleta consolidar sua posição nos rankings mundiais e reforçar seu compromisso com a excelência no esporte.

“Representar meu estado e minha equipe em um palco tão importante é uma honra e uma responsabilidade que levo com muito orgulho”, declarou Gibson, que tem intensificado sua preparação técnica e física para o desafio.

