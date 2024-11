A- A+

PERNAMBUCANO NO TATÂME Pernambucano Gibson Santos representa o Brasil na disputa do Mundial de Jiu-Jitsu, em Abu Dhabi Atleta recifense vai disputar a competição mais importante da modalidade

O recifense Gibson Santos, de 37 anos, conhecido como Gibinho, vai representar o Brasil no “Abu Dhabi World Masters Jiu-Jitsu Championship”, nos dias 12 e 13 deste mês. O atleta da academia Ipsep Fight saiu do Recife rumo à capital dos Emirados Árabes Unidos nesta segunda-feira (4).



Com o torneio sediado na Mubadala Arena, em Abu Dhabi, Gibinho, atualmente o quarto colocado no ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e o sétimo da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), busca consolidar sua trajetória como um dos maiores nomes do jiu-jitsu pernambucano. Gibson Santos vai disputar a categoria peso-pena, que vai até 69kg.

Com títulos em competições nacionais e internacionais, Gibinho é um exemplo de superação. Vindo de uma infância humilde, ele encontrou no jiu-jitsu o caminho para uma vida nova, após um período difícil de dependência química.

“Foram 16 anos sendo escravo das drogas e do álcool. Usei de tudo e cheguei a ser viciado em crack.”

Sobre esse período, ficaram apenas as lembranças e o aprendizado: "As drogas me limitaram como atleta, deterioraram minha saúde, atrapalharam minha vida familiar e destruíram minha dignidade perante a sociedade. Cheguei ao fundo do poço, mas, graças a Deus e ao Jiu- Jitsu, mudei de vida e hoje estou limpo há mais de seis anos”, relembra o atleta, que hoje administra sua própria academia e atua como professor para dependentes químicos e pessoas com problemas de saúde mental.

“É gratificante poder compartilhar minha experiência e ajudar aqueles que estão passando por dificuldades", diz ele.

Em agosto deste ano Gibinho foi campeão do Challenge Brasileiro de Lutas Casadas - Foto: Instagram/@gibsonsantos.bjj

Sobre a disputa em Abu Dhabi, ele afirma que o campeonato será a realização de um sonho e uma forma de motivar jovens a encontrar no esporte um propósito de vida. Gibinho destaca que o torneio representa “a cereja do bolo” em sua carreira, mas sua maior vitória é a transformação de sua própria vida.

Serviço:

Evento: Campeonato Mundial Masters de Jiu-Jitsu de Abu Dhabi 2024

Data: 12 e 13 de novembro

Local: Mubadala Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unido

