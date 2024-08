Giullia Penalber perde para chinesa e não consegue bronze no wrestling

A- A+

A medalha inédita do wrestling não chegou para o Brasil. Nesta sexta-feira (09), Giullia Penalber foi amplamente dominada pela chinesa Kexin Hong, perdeu por 10 a 0 e ficou sem medalha na disputa pelo bronze.

Giullia começou na desvantagem logo nos primeiros momentos. A chinesa conseguiu uma queda e ainda obteve uma transição no solo, encostando as costas de brasileira no solo - quando movimento desse conta dois pontos. Atrás do placar, a brasileira buscou uma queda, mas foi surpreendida com um contra-ataque, aumentando ainda mais a desvantagem.

O ritmo de Kexin Hong foi muito acima da carioca, que não demorou muito para levar o placar para 10 a 0 e ser considerada vencedora por superioridade técnica. A brasileira terminou a competição na quinta colocação.

Mesmo sem a medalha, Giullia conquistou a melhor campanha do Brasil na modalidade.

