REQUALIFICAÇÃO Gramadão: Prefeitura do Recife entrega 13º campo requalificado no Coque Inauguração do espaço de lazer aconteceu na última quarta-feira (18)

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Esportes, entregou mais um campo de futebol requalificado à população recifense. O campo do Coque, na Ilha Joana Bezerra, na área central da Cidade, foi o 13º a ser reformado pelo programa Gramadão. A inauguração aconteceu na noite de quarta-feira (18).

“Quando assumimos a prefeitura, não tinha um campo de grama sintética de graça no Recife. Era necessário pagar um aluguel, algo que muitos não podiam, então a criança de origem humilde não tinha como jogar bola em um lugar digno”, afirmou o prefeito João Campos.

“Agora, começamos e fizemos questão de inaugurar antes do Natal mais um gramadão, uma obra de mais de um milhão de reais. E esse tempo bom só está começando”, completou.

As obras no campo, com uma área total de 7.043,71 m², incluíram terraplanagem e drenagem, além da construção de uma nova mureta, substituição das traves, portões e alambrado, além da instalação de grama sintética.

“A requalificação dos campos de várzea para grama sintética oferece às comunidades uma estrutura adequada para a prática do futebol, ampliando o acesso a um esporte de qualidade e incentivando a saúde, o bem-estar e a inclusão social. E friso bastante esse ponto da saúde. Quando entregamos um espaço desses, mais gente se motiva a sair de casa e se movimentar”, destacou o secretário de Esportes do Recife, Joka Heráclio.

O técnico do time Guarani, da comunidade do Coque, Jamerson da Silva, conhecido como “Neném”, ressaltou a importância do projeto: “A gente tem que agradecer. Esse projeto aqui na comunidade tirou muitas crianças da rua, e ocupa a mente deles, e isso é o mais importante pra gente”.

Valderson Oliveira, jogador da área, também destacou a relevância do novo espaço: “O espaço ficou legal, campo excelente, e a comunidade vai ser mais bem vista por outros bairros”.

O projeto já transformou outras 12 localidades, incluindo a Arena 1x1, no Ibura; Vila Aliança, no Ipsep; Campo do Jardim de Alá, na Imbiribeira; Campina do Barreto; Bueirão, na Torre; Parque do Caiara e Coronel Furtado, na Iputinga; Vila Cardeal, em Areias; Campo do Onze, em Santo Amaro; Campo dos Milagres, no Ibura; Campo da Chesf e Roda de Fogo, ambos nos Torrões.

