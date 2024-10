A- A+

Futebol Gramado dos Aflitos passa por processo de revitalização para 2025 Último jogo no estádio foi dia 17 de agosto, ainda pela Série C do Campeonato Brasileiro

Sem receber jogos oficiais desde o dia 17 de agosto, pela Série C do Campeonato Brasileiro, na vitória do Náutico por 4x1 diante do Ferroviário, o gramado dos Aflitos passará por um processo de revitalização para a reutilização do local em 2025.

Em nota, o Náutico informou que serão ao todo 45 dias de trabalho, nos quais será aplicada uma camada de herbicida para combater ervas daninhas (o que deixará o gramado com um tom amarelado), seguido da remoção da grama morta e da reestruturação do solo.

“Tudo isso para o campo voltar a ter aquela vida que tinha no início do ano anterior. Esse processo sempre é feito para que os nutrientes necessários voltem a interferir no crescimento do gramado”, afirmou o gerente de operações dos Aflitos, Felipe Teixeira.“Em paralelo a isso, estamos tratando dos laudos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária que precisamos renovar anualmente”, completou.

A manutenção é necessária devido ao desgaste causado pelas partidas das categorias de base e da equipe profissional ao longo de 2024. Durante o período da revitalização, os Aflitos ficará impossibilitado de receber jogos ou treinamentos.

O Náutico inicia a pré-temporada no dia 20 de novembro e deve realizar uma série de amistosos antes do começo oficial da temporada 2025, focando nas disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

Veja também

TÊNIS Bia Haddad sofre queda no ranking e deve terminar temporada fora do Top 10