Grêmio x Corinthians: nas penalidades, Timão avança na Copa do Brasil

O Corinthians avançou para as quartas de final da Copa do Brasil 2024. Após novo 0x0 diante do Grêmio no tempo normal, no Couto Pereira - assim como no duelo de ida -, o Timão levou a melhor nas penalidades. Hugo pegou a cobrança de Cristaldo. Edenilson e Pavón mandaram por cima, decretando o triunfo do alvinegro por 3x1.





O primeiro tempo terminou 0x0 por conta da grande atuação dos goleiros. Hugo, no lado do Corinthians, parou os chutes de Soteldo. Marchesín não ficou por menos e, cara a cara com Pedro Henrique, salvou o Grêmio com os pés. No segundo, as chances desperdiçadas aumentaram e a classificação precisou ser definida nas penalidades.



Nas cobranças, Edenilson, Cristaldo e Pavón desperdiçaram as penalidades para o Grêmio e o Corinthians venceu por 3x1.



No outro jogo das 21h30, o Juventude empatou em 2x2 com o Fluminense, no Maracanã, e também avançou - o duelo de ida, no Rio Grande do Sul, foi vencido por 3x2 pelos gaúchos.



Fechamento das oitavas



O jogo que encerra as oitavas de final da Copa do Brasil acontece nesta quinta (8), com o duelo entre Goiás e São Paulo, na Serrinha. Na ida, no Morumbi, os paulistas venceram por 2x0.

