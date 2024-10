GRENAL 443: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

A dupla Gre-Nal chega ao clássico de número 443 neste sábado (19). Porém, dentro de campo, Internacional e Grêmio entram com objetivos muito diferentes, a partir das 16h, no Estádio da Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Buscando colar no G4 da Série A, o Inter é o atual sexto colocado com 46 pontos. O Colorado vive grande momento, não perde há nove partidas, ou há dois meses. Nesse retrospecto recente, foram seis vitórias e três empates.

Para montar o time titular, o técnico Roger Machado tem alguns problemas para definir os titulares. O zagueiro Clayton Sampaio e o volante Thiago Maia estão suspensos. Rogel e Bruno Henrique aparecem como os prováveis substitutos.

No comando de ataque, a dúvida do treinador fica entre a escolha de Borré ou Enner Valencia. O colombiano está recuperado de lesão e se colocou à disposição.

Por outro lado, o Grêmio busca se afastar mais do Z4. A distância para o Athletico-PR, primeiro dentro da zona de rebaixamento, é de apenas quatro pontos. O Tricolor gaúcho vive uma sequência de altos e baixos e não consegue engatar uma série de vitórias, permanecendo apenas na 12ª colocação com 35 pontos.

Renato Gaúcho pode ter dois desfalques na defesa. Suspenso, Reinaldo é um nome certo fora do clássico. Outra possível ausência é a do zagueiro Kannemann, com dores musculares. Na frente, a disputa é entre Avarena e Soteldo, com o primeiro sendo o mais cotado para iniciar o embate.

Gre-Nal: confira prováveis escalações

Internacional - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi (Pepê) e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena (Soteldo) e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

Gre-Nal: saiba onde assistir

Transmissão: Premiere

Horário: 16h

Data: 19/10

Local: Estádio da Beira-Rio (Porto Alegre/Rio Grande do Sul)



