Guardiola critica demissões em massa de técnicos no Brasileirão: 'deveriam demitir os dirigentes'

Pep Guardiola, comandante do Manchester City, saiu em defesa dos técnicos e criticou a alta rotatividade do cargo no Brasil. Ao saber que 20 treinadores foram demitidos em 2024 no Campeonato Brasileiro, o espanhol demonstrou espanto com a situação e com o pouco tempo que os profissionais têm para exercer seu trabalho e filosofia.

"No Brasil foram 20 treinadores demitidos? 8, 9 anos como vivemos. Os clubes precisam entender que, quando vivem uma temporada com 3 ou 4 treinadores, o problema é de quem escolheu esses treinadores. Deveriam demitir os dirigentes", falou em entrevista ao canal televiso TNT Sports.

Além disso, o comandante do City também explicou o processo para que um técnico trabalhe e possa expor suas ideias de forma contundente.

"Quando você escolhe um treinador, tem que saber que pode ganhar ou perder, mas joga por uma razão, porque as ideias desse treinador coincidem com as suas, que ele pode funcionar com o seu elenco e se depois você ver, que ele não trabalha ou é preguiçoso, o problema é seu por ter contratado ele. As casas são construídas com o tempo, não com 3 dias. Afinal, só ganha 1. Então, os outros 19 da Liga Brasileira são fracassados e ruínas?", questionou.

Guardiola ainda finalizou ressaltando que "o mundo todo com essa ideia de que só ganha quem tem triunfo". Ele criticou o pensamento e finalizou dizendo que "é preciso parar e pensar um pouco".

