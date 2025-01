Liga dos Campeões: veja o que está em jogo na rodada final da primeira fase

A- A+

A Liga dos Campeões 2024/2025 terá nesta quarta (29) a rodada final da primeira fase. Mas não será qualquer rodada. Com o novo formato de disputa da competição, a etapa terá nada menos do que 18 jogos simultâneos, com 36 clubes disputando oito vagas diretas nas oitavas de final e, na pior das hipóteses, 16 para os playoffs, permanecendo com chances de título na maior competição de clubes do continente.

No novo regulamento, os oitos primeiros classificados avançam diretamente para as oitavas de final. Até o momento, apenas dois clubes estão assegurados entre os 16 melhores: Liverpool e Barcelona. Os ingleses lideram, com 100% de aproveitamento, somando 21 pontos, e visitam o PSV (19º, com 11), na Holanda. Os espanhóis estão em segundo, com 18, e jogam em casa contra o Atalanta (7º, com 14).

Outras 16 equipes já estão garantidas, no mínimo, nos playoffs, mas buscam pegar a vaga já para as oitavas: Arsenal/ING, Aston Villa/ING, Atalanta/ITA, Atlético de Madrid/ESP, Bayer Leverkusen/ALE, Bayern de Munique/ALE, Borussia Dortmund/ALE, Brest/FRA, Celtic/ESC, Feyenoord/HOL, Internazionale/ITA, Juventus/ITA, Lille/FRA, Milan/ITA, Monaco/FRA e Real Madrid/ESP.

Para nove clubes, essa será apenas uma rodada para “cumprir tabela”, já que não possuem mais chances de classificação: Bologna/ITA, Estrela Vermelha/SER, Girona/ES, RB Leipzig/ALE, Salzburg/AUS, Slovan Bratislava/ESL, Sparta Praha/TCH, Sturm Graz/AUS e Young Boys/SUI.

Já para os outros nove que sobraram, o cenário apresenta a indefinição entre o sonho da classificação e o temor pela eliminação. A lista tem um campeão recente da Liga, o Manchester City/ING, além do Paris Saint-Germain/FRA. Os ingleses, em 25º, com oito pontos, pegam em casa o Brugge/BEL (20º, com 11). Já os franceses (22º, com 10) enfrentam o Stuttgart/ALE (24º, com 10), na Alemanha. Ambos correm risco de cair de forma precoce no torneio.

Os 24 mais bem posicionados na tabela se classificam para o mata-mata. Do nono ao 16º, as disputas serão nos playoffs, com embates de ida e volta (17º/18º x 15º/16º, 23º/24º x 9º/10º, 21º/22º x 11º/12º, 19º/20º x 13º/14º, 18º/17º x 16º/15º, 24º/23º x 10º/9º, 22º/21º x 12º/11º e 20º/19º x 14º/13º). Os oito melhores avançam se encontram com as equipes que ficaram entre a primeira e oitava posições, fechando as oitavas de final.

Confira os 18 jogos da rodada final da Liga dos Campeões

Young Boys x Estrela Vermelha

Stuttgart x PSG

Sturm Graz x RB Leipzig

Sporting x Bologna

RB Salzburg x Atlético de Madrid

PSV x Liverpool

Manchester City x Club Brugge

Lille x Feyenoord

Juventus x Benfica

Inter de Milão x Monaco

Girona x Arsenal

Dínamo Zagreb x Milan

Stade Brest x Real Madrid

Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk

Bayern de Munique x Slovan Bratislava

Bayer Leverkusen x Sparta Praga

Barcelona x Atalanta

Aston Villa x Celtic

