Real Madrid x Salzburg, PSG x City e mais: veja onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões

Nove jogos completam a sétima rodada da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (22), a partir das14h45. Gigantes do futebol europeu, como Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique, entram em campo buscando garantir uma vaga na próxima fase da principal competição de clubes do mundo.

A rodada abre com RB Leipzig e Sporting se enfrentando na Alemanha, às 14h45. No mesmo horário, Shakhtar Donetsk mede forças com o Stade Brestois.

Já às 17h, sete partidas acontecem simultaneamente, agitando a tardes dos fãs do esporte. Entre os duelos, o Sparta Praga recebe a Inter de Milão, enquanto o Feyenoord encara o Bayern de Munique. Arsenal e Dínamo, além de Celtic e Young Boys, também entram em ação.

O Real Madrid enfrenta o RB Salzburg no Santiago Bernabéu, enquanto PSG e Manchester City protagonizam um dos jogos mais aguardados do dia. Para completar, o Milan recebe o Girona no San Siro.

Confira os horários dos confrontos da sétima rodada da Champions League:

RB Leipzig x Sporting – 14h45 (TNT e Max)

Shakhtar Donetsk x Stade Brestois – 14h45 (Space e Max)

Sparta Praga x Inter de Milão – 17h (Max)

Feyenoord x Bayern de Munique – 17h (Max)

Arsenal x Dínamo – 17h (Space e Max)

Celtic x Young Boys – 17h (Max)

Milan x Girona – 17h (Max)

PSG x Manchester City – 17h (Max)

Real Madrid x RB Salzburg – 17h (TNT e Max)

