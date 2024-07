A- A+

Futebol Internacional Guardiola garante que De Bruyne fica no City, apesar de rumores de saída para Arábia Saudita Meia tem despertado o interesse do Al-Ittihad nos últimos dias

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, garantiu nesta terça-feira (23) que o meia belga Kevin de Bruyne não deixará o clube, apesar dos rumores sobre uma possível saída para o futebol da Arábia Saudita.

De Bruyne, que tem mais um ano de contrato com o City, revelou em uma entrevista ao jornal belga HLN no início de junho que conversou com sua esposa, Michele, sobre planos futuros.

"Michele estaria de acordo com uma aventura exótica", disse o jogador, uma declaração que foi interpretada como uma possível pista para uma saída.

Desde então, vários veículos de imprensa informaram sobre o interesse do Al-Ittihad na contratação de De Bruyne, peça fundamental nas conquistas recentes do Manchester City.

Mas na manhã desta terça-feira, a imprensa britânica informou que Guardiola descartou a saída do jogador de 33 anos nesta temporada.

Em declarações antes do amistoso contra o Celtic nos Estados Unidos, o treinador catalão foi contundente: "Kevin não vai sair".

De Bruyne chegou ao City em 2015 procedente do Wolfsburg da Alemanha, e desde então foi protagonista na sequência de 15 grandes títulos do time inglês, incluindo seis edições da Premier League e uma Liga dos Campeões.

Embora Guardiola tenha sido enfático sopre a permanência do belga, os insistentes rumores e as declarações do jogador podem abrir uma novela antes do início do Campeonato Inglês, no dia 16 de agosto.

"Na minha idade, é preciso estar aberto a tudo. Conversamos sobre quantias incríveis de dinheiro no que poderia ser o final da minha carreira (...) se eu jogar lá por dois anos, seria capaz de ganhar uma enorme quantidade de dinheiro", declarou De Bruyne antes da Eurocopa.

